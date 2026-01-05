Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 5 January 2026: परिवार का साथ मिलेगा, भावुक विषयों से बचेंगे

नंबर 9- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 9 के लिए कार्य व्यापार में शुभता का परिचायक है. पेशेवर मामलों में गतिशीलता बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयास सकारात्मक बनेंगे. कार्यव्यापार में सक्रियता लाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. योजनाओं में गति आएगी. मन के मामले सामान्य रहेंगे. बात रखने में जल्दबाजी व पहल से बचें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शक्ति के उपासक होते हैं. कमजोर लोगों को कम ही दोस्त बनाते हैं. सच्चे मित्र और प्रेमी होते हैं. वचन का पालन करते हैं. आज इन्हें रुटीन संवारना है. लक्ष्य पर ध्यान देना है. नियम पालन रखेंगे. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर अपेक्षा के अनुकूल रहेगा. कारोबारी व्यवस्था का सम्मान करेंगे. सेवाक्षेत्र में प्रभावी े रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. उद्योग वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. कला कौशल से जुड़े जन अधिक अच्छा करेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष संतुलित रहेगा. निजी विषयों में बड़प्पन बनाए रखेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. जरूरी बात साझा कर पाएंगे. परिवार का साथ मिलेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. भावुक विषयों से बचेंगे. त्वरित निर्णय लेने से बचें. प्रियजन सहयोगी होंगे. साक्षात्कार में बेहतर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति रहेगी. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. खानपान संवारेंगे. भव्यता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- अन्य की कमी न देखें. प्रलोभन में न आएं. बैर विरोध से बचें.

