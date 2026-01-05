scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 5 January 2026: व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी, व्यावसायिक समझ बढ़ेगी

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 5 January 2026: योजनाएं संवारेंगे. व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. सकियता दिखाएंगे. तैयारी से आगे बढेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ प्रभाव को बनाए रखने वाला है. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. कामकाज में ऊर्जा बनाए रहेंगे.योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. परंपराओं का पालन करेंगे. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. मित्रों की मदद बनी रहेगी. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति का नजरिया वृहद होता है. लंबी अवधि के प्रयासों में प्रभावी होते हैं. जनकार्यों से जुड़ाव बनाए रखते हैं. आज इन्हें वाणी व्यवहार में अनुकूलता बनाए रखना है. पेशेवर कार्यों पर ध्यान देंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. बड़ा सोचेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. कारोबारी गतिविधियां संवरेंगी. कामकाजी अनुकूलता बढ़ाएंगे. पेशेवर लाभ उठाएंगे. कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाएं संवारेंगे. व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. सकियता दिखाएंगे. तैयारी से आगे बढेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रिय प्रसन्न रहेंगे. स्वजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. मन की बात सहजता से कह पाएंगे. निजी विषयों में धैर्य रहेगा. अपनों को समय देंगे. प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. सभी उत्साहित रहेंगे. निजी के मामलों में संवेदनशील रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लक्ष्य पर ध्यान देंगे, उत्साह मनोबल बनाए रखें
अपनों के साथ सहजता और मधुरता रखेंगे, संबंधों में मजबूती बढ़ेगी
घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा, अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे
प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे, निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी
उधार के लेनदेन से बचें, नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयासों में सहज रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- बेबी ब्लू

एलर्ट्स- लापरवाही न दिखाएं. भावुकता से बचें. आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement