Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 5 January 2026: लक्ष्य पर ध्यान देंगे, उत्साह मनोबल बनाए रखें

नंबर 7- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए किस्मत को बढ़ावा देने में मददगार है. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. अधिकांश मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे. कार्य व्यवस्था पर जोर रखेंगे. नीति नियम के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साथी सहयोग देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति करीबी लोगों पर गहरा विश्वास रखते हैं. बाहरी की बातों में आसानी से नहीं आते हैं. प्रतिभा संपन्न होते हैं. आज इन्हें नवीन संभावनाओं की तलाश बढ़ाना है. व्यवहार में समता संतुलन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल आएगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. लाभ पर जोर बनाए रखेंगे. परिस्थिति के अनुरूप प्रतिक्रिया देंगे. न्याय नीति बढ़ाएंगे. कामकाज में असरदार रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अवसर बने रहेंगे. भेंटवार्ता पेशेवरता बढ़ेगी. प्रबंधन संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों का सहयोग बना रहेगा. प्रेम भाव में वृद्धि होगी. प्रिय से चर्चा में उत्साह बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. परिजनों की सुनेंगे. करीबियों के साथ सुखद क्षण बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. धैर्य धर्म आस्था बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा. सजगता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली सुंदर रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखें. सक्रियता से काम लें. व्यवहारिकता बढ़ाएं. तेजी बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- आशंका का त्याग करें. बहकावे में न आएं. व्यर्थ वार्ता से बचें.

---- समाप्त ----