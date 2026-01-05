scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 5 January 2026: घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा, अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 5 January 2026: अपनों से सुख सौख्य बांटेंगे. सबसे तालमेल बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. बड़ों की बातों का पालन रखेंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. धर्म और आस्था बल पाएगी. पेशेवर और कारोबारी उम्मीद से अच्छा करेंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. निजी मामलों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति औरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं. भेंट संवाद में प्रभावी रहते हैं. आज इन्हें सबका साथ समर्थन बढ़ाने का प्रयास बनाए रखना है. लक्ष्य प्राप्त होंगे. स्वजनों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. निजी मामलों में बड़प्पन रखेंगे. सहज सफलता पाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक कार्यों को गति मिलेगी. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. नियमों का सम्मान बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था संवारेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य साधेंगे. उद्योग व्यापार को बल मिलेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. लाभ में बेहतर बने रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाने में आगे होंगे. अपनों से सुख सौख्य बांटेंगे. सबसे तालमेल बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. बड़ों की बातों का पालन रखेंगे. आज्ञाकारिता बढ़ाएंगे. प्रियजनों का ध्यान रखेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे, निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी
उधार के लेनदेन से बचें, नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे
अवसर का इंतजार करेंगे, जल्दबाजी न दिखाएं
कारोबार में हितलाभ में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाएंगे
विश्वसनीयता रखेंगे, रुटीन रखेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- विविध प्रयासों को बल मिलेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. स्वास्थ्य संबंधी विषय पक्ष में रहेंगे. मनोबल उत्साह बढ़त पर रहेगा. बड़प्पन दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

Advertisement

एलर्ट्स- लालच और लापरवाही से बचें. सजगता बढ़ाएं. धूर्तां से सावधान रहें.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement