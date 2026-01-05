Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 5 January 2026: कारोबार में हितलाभ में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाएंगे

नंबर 1- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन बहुमुखी प्रतिभा के बल पर परिणामों को संवारने वाला है. कार्य व्यापार में सहजता बनी रहेगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा. मित्रों और करीबियों का सहयोग बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाने पर जोर रहेगा. पेशेवरों से संपर्क रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सबकी मदद करने वाले और संरक्षक होते हैं. शरणागत की सहायता करते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस रखना है. व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. सबसे सहयोग बना रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में हितलाभ में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ विस्तार पर जोर रखेंगे. समता सामंजस्य बढ़ाएंगे. योग्यता से जगह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में उत्साह बनाए रहेंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. अनुभवियों की सलाह रखेंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. शुभता बढ़ेगी. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में ऊर्जा रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. संसाधनों पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7

फेवरेट कलर- माणिक्य के समान

एलर्ट्स- बहकावे से बचें. संवेदशनशीलता रखें. प्रबंधन बढ़ाएं.

