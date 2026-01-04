scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 4 January 2026: सकारात्मकता लाएं, नए लोगों से मिल सकते हैं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 4 January 2026: भावनाओं पर नियंत्रण रखकर व्यावहारिक निर्णय लें.यदि कोई कठोर निर्णय लेने की जरूरत पड़ रही है.तो अच्छे से सोच विचार कर निर्णय लें.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:- Ace of swords

आपके कार्य में सफलता आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रही है.इस बात के चलते परेशान हो सकते है.जल्द ही कार्यों में कुछ नए बदलाव नजर आएंगे.ये समय थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है.विचारों में सकारात्मकता लाएं.नए लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करें.समय के अनुसार थोड़े सजग और चौकन्ने रहने की जरूरत हैं. कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर चुके हैं.जिनकी संगत मेंआपके विचार पहले से अधिक संतुलित हो सकते है भावनाओं पर नियंत्रण रखकर व्यावहारिक निर्णय लें.यदि कोई कठोर निर्णय लेने की जरूरत पड़ रही है.तो अच्छे से सोच विचार कर निर्णय लें.

सम्बंधित ख़बरें

मनचाही नौकरी मिल सकती है, रिश्ते मजबूत होंगे
बेईमानी से बचेंगे, चोट लग सकती है
आर्थिक मामले सुधरेंगे, बुजुर्ग की सलाह मानेंगे
बिजनेस पर करेंगे फोकस, कार्य में तेजी आएगी
पदोन्नति की संभावना, आदत बदलें

किसी कार्य की सफलता में विश्वसनीय लोगों की सहायता काम आ सकती हैं.हर समय समझौता वादी प्रवृत्ति न रखें.इससे लोग आपकी इस आदत का गलत फायदा उठा सकते है. दृढ़ता में किसी अच्छी चीज को नुकसान न पहुंचा दे.इस बात का ध्यान रखें.आगे बढ़ाने के लिए चुनौतियां का डटकर एवं पूरी ईमानदारी से सामना करें. चुनौतियों में अच्छे अवसर भी छुपे होते हैं. इस बात का ध्यान रखें.

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं.कुछ समय तनाव रहित रहने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति:कही से अचानक से काफी बड़ी धनराशि उपहार में मिल सकती हैं.इस धन का सही जगह पर निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: अपनी भावनाओं पर काबू रखें.भावनाओं पर काबू न रखना के रिश्तों में दरार ला सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement