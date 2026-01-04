आज 4 जनवरी 2026 तुला राशिफल: लाभ के प्रयास संवरेंगे, धनधान्य प्रयास बेहतर रहेंगे

तुला- सत्ता से जुड़े लोगों से भेंट मुलाकात बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य गति पाएंगे. पेशेवर अनुभव का लाभ उठाएंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियें से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. नियमों के पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. सक्रियता बाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय-प्रशासनिक क्षेत्र में दखल बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. जवाबदेही बखूबी निभाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में गति आएगीं. लाभ के प्रयास संवरेंगे. धनधान्य प्रयास बेहतर रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. मान सम्मान ओर प्रतिष्ठा बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से संवाद में विश्वास बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव से बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रभाव बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 4 और 6

शुभ रंग : ब्राइट व्हाइट

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. मदद की भावना रखें.

---- समाप्त ----