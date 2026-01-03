scorecardresearch
 
आज 3 जनवरी 2026 तुला राशिफल: स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे, चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 3 January 2026, Libra Horoscope Today: तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे. सामंजस्य और सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. संकोच कम होगा.सहजता से आगे बढ़ेंगे.

तुला - लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. किस्मत का साथ समर्थन बना रहेगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्योंं से जु़डें़गे. पुण्यार्जन बढ़ेगा. तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे. सामंजस्य और सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- सहजता से आगे बढ़ेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकतर मामलों में विजय पाएंगे. सामंजस्यता व सहकार बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में वृद्धि होगी. वित्तीय प्रयास संवारेंगे. क्षमता से ज्यादा जोखिम लेने का भाव रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रिय की भावनाओं का सम्मान करेंगे. बात कहने में सहजता बनाए रहेंगे. विनम्रता में वृद्धि होगी. मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. परस्वर विश्वास को बल मिलेगा. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अवरोध दूर होंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 6 और 8
शुभ रंग : फिरोजी
आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. धर्मकार्य करें.

---- समाप्त ----
