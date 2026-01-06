Singh Tarot Rashifal 6 January 2026: किसी को पैसा उधार न दें, जरा सी चूक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है

सिंह(Leo):-

Cards:- Seven of cups

किसी कार्य का होना न होना उस समय की अनुकूलता पर भी निर्भर करता है. इस समय किसी कार्य को लेकर दिल और दिमाग में काफी विभ्रम की स्थिति बनी हुई है. इस स्थिति मेंकोई सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे है. किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से इस दुविधा से बाहर निकाल सकते है. व्यवसाय में प्रतिद्वंद्वी लोग कुछ जटिलताएं उत्पन्न कर सकते है. इस समय जरा सी भी चूक काफी बड़ी आर्थिक संकट में डालने के लिए जिम्मेदार जाएगी.

परिवार में आया नया व्यक्ति कुछ नए बदलाव लेकर आ सकता है. उसकी असलियत उसके व्यवहार से अलग हो सकती है. समय आने पर अपना सही चरित्र सबके सामने ला सकता है, जिससे मन को धक्का लग सकता है. लोगों की असलियत को पहचानने का प्रयास करें. शुभचिंतक बनकर कोई परिवार को नुकसान पहुंचाने की अपनी गलत मंशा को पूरा न कर ले. इस बात से सावधान रहें. उच्च अधिकारियों का कुछ खास लोगों के प्रति झुकाव मन आहत हो सकता है. कार्य क्षेत्र में कुछ खास लोगों की उच्च पद पर पदोन्नति होने से मन व्यथित हो सकता है.

स्वास्थ्य: नींद का ना आना का एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा हैं. जिसके चलते कार्य करते समय मानसिक तनाव बढ़ता महसूस होने लगा हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को इस समय उधार न दें. पैसा अटक सकता है.

रिश्ते: प्रिय ने अपने अतीत के रिश्ते को वर्तमान रिश्ते पर हावी कर दिया है. जिसके चलते आप उससे नाराज हो सकते हैं.

