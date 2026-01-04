scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 4 January 2026: बिजनेस पर करेंगे फोकस, कार्य में तेजी आएगी

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 4 January 2026: जिनकी मंशा आपके कार्यों में रुकावट लाने की है.किसी नए कार्य में रुचि ले सकते है.जिसके चलते पुराने कार्य की जगह इसी कार्य को शुरू करेंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Ace of Pentacles

पूर्व के आर्थिक संकट से दूर हो सकते है.जल्द ही कुछ अच्छे अवसर हाथ में आ सकते है.किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की इच्छा लंबे समय से मन में बसी हुई है.जल्द ही इस व्यवसाय को करीबी मित्र के साथ शुरू कर सकते है.किसी नए व्यक्ति से मित्रता इस व्यवसाय को आगे ओर बढ़ाने में मदद दे सकती है.ये समय सकारात्मक बदलाव का है.यदि आप सकारात्मक भाव से इन बदलावों को अपनाते है.तो जल्द ही उस कार्य को गति मिलती नजर आएगी.

ऐसे लोगों से बचकर रहे.जिनकी मंशा आपके कार्यों में रुकावट लाने की है.किसी नए कार्य में रुचि ले सकते है.जिसके चलते पुराने कार्य की जगह इसी कार्य को शुरू करेंगे.एक नई रोमांचक चुनौती का आरंभ हो सकता है.अतीत की यादों और लोगों को वर्तमान में जीवन में परेशानी न बढ़ाने दें.अगर किसी कार्य में रुकावट आ रही है.तो कोशिश कीजिए,कि उस कार्य के सभी पहलुओं को ध्यान से देखा परखा जाएं.किसी भी कमी को लेकर नए कार्यों की शुरुआत खराब न करें.

स्वास्थ्य:चेहरे पर काफी परिवर्तन आने लाना है.जिसके चलते चिकित्सक ने छोटी सी शल्य चिकित्सा की संभावना जताई है.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.अच्छी धनराशि प्राप्त हो सकती है.

रिश्ते: प्रिय के साथ चल रही अनबन खत्म होते-होते रिश्तों में दरार ले आई है. ना चाहते हुए भी रिश्तों में अच्छी खासी दरार आ गई है.

