8 अगस्त 2025, आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal): कर्क राशि वाले पाएंगे कोई शुभ समाचार, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - शासन से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में सहज बने रहेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाने के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में पहल करने का भाव रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. वचन रखें.

-----------

वृष - भाग्य की कृपा से विविध कार्य साधेंगे. साख और विश्वास बल पाएंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. तीर्थक्षेत्र में जाएं.

------

मिथुन - कमतर लोगों की बातों व बहकावे में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता बढ़ाएं. सबका मान सम्मान रखेंगे. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान का ध्यान रखेंगे. विविध कार्यों में सजगता से काम लेंगे. निरंतरता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. सहजता सरलता बनाए रखें. पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाएं. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन से बचें. मितभाषी बने रहें.

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. अनुशासन बढ़ाएं.

------

कर्क - दाम्पत्य जीवन में आनंद का भाव बना रहेगा. व्यवस्थागत मामलों में सुधार बना रहेगा. वाणी व्यवहार में ठहराव बढ़ेगा. निजी विषयों में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. घरेलु मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. टीम वर्क पर फोकस रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 7 और 8

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. बड़ी सोच बनाए रहें.

---

सिंह - कामकाजी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. समय पर कार्य करने की आदत बनाए रखें. पेशेवर संबंधों के प्रति सावधान रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. संवाद में संकोच बना रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : लाल गुड़हल के समान

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

--------

कन्या - बड़ों की आज्ञा और नियम पालन से सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. कामकाज में रुचि बनी रहेगी. बहस विवाद से बचेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. सहज रहें.

----------

तुला - भावनात्मक पक्ष साधारण बना रहेगा. घर परिवार के वातावरण में दबाव अनुभव हो सकता है. प्रबंधकीय मामलों में संतुलन रखेंगे. अड़चनों का सूझबूझ से हल निकालेंगे. चर्चा संवाद में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों को सुनने की आदत बनाए. मितभाषी बने रहें. निजता बल पाएगी. जिद और अंहकार से बचें. साथी सहयोग बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. स्वार्थी न बनें.

----

वृश्चिक - कामकाजी अनुभव का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस व तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक पक्ष संवार पाएगा. विविध गतिविधियों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार ढ़ेगा. संकोच दूर होगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. बंधु बांधवोंं से करीबी बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

-------

धनु - अपनों की नादानियों को अनदेखा करेंगे. पारिवारिक प्रयास बेहतर बने रहेंगे. सबका साथ विश्वास पाएंगे. चर्चा संवाद में परिजन प्रभावी होंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. मधुर वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक : 3 6 7 और 8

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

-----

मकर - विभिन्न क्षेत्रों में शुभता रहेगी. बड़ों व जिम्मेदारों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. प्रतिभा का लाभ मिलेगा. रचनात्मक विषयों में रुचि लेंगे. अनोखे प्रयासों से जीवनस्तर ऊंचा होगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. सभी मामलों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. नजदीकियों से तालमेल बढे़गा. संपर्क संवाद में सकारात्मकता बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. संरक्षण बढ़ाएं.

----

कुंभ - व्यावसायिक कार्यों में बजट की अनदेखी न करें. भूलचूक से लाभ प्रभावित हांगे. मामले लंबित रहने की आशंका है. पेशेवर वादविवाद में न पड़ें. धैर्य से लक्ष्य पाएंगे. आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. कामकाजी स्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. खर्च निवेश नियंत्रित बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

---

मीन - आर्थिक उन्नति का समय बना हुआ है. औद्योगिक कार्यों को गति देंगे. पेशेवरों के समर्थन से लक्ष्य पूरा करने पर जोर होगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. कला प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 7 और 8

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. तेजी रखें.

---- समाप्त ----