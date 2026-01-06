Makar Tarot Rashifal 6 January 2026: झूठी या गलत बात का साथ न दें, लोगों को अपने ऊपर निर्भर न होने दें

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of cups

किसी की बातों में आकर करीबी व्यक्ति से रिश्ते को खराब न करें. बिना समझे आरोप न लगाएं. इससे रिश्तों में दरार आ सकती है. किसी की झूठी आशाओं और लुभावने बातों में आकर कार्य को परिवर्तित नहीं कीजिए. सामने वाला की मंशा कार्य से आपका ध्यान भटकने को हो सकती है. जिससे आपकी सफलता प्रभावित हो सकती है. . अतीत में जो भी कुछ घटित हुआ हैं. उसको भूलने का प्रयास करें. कोई पुराना रिश्ता जिससे पहले काफी दर्द मिला है. वो फिर से आपके जीवन में आ सकता है.

कुछ लोगों से दूरी बनाएं. बार-बार उन गलतियों को ना दोहराएं. अपने आप को शांत और धैर्यवान बनाएं. किसी के साथ भेदभाव न करें. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं न वहन करें. अपना विश्वास ईश्वर पर बनाए रखें. लोगों की बातों को अनसुना कर दें. झूठी या गलत बात का साथ न दें. लोगों को अपने ऊपर निर्भर न होने दें. भाग्य के भरोसे कार्यों को पूरा करने का विश्वास न करें. कर्म करें.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली वस्तु से चोट लगने और लापरवाही के चलते काफी तकलीफ हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के खर्चीले स्वभाव के चलते काफी धन खर्च हो रहा हैं.

रिश्ते: किसी की बातों में आकर पुराने रिश्तों पर शक ना करें. बातचीत से समस्या को सुलझाएं.

