Makar Tarot Rashifal 5 January 2026: जीवन में नया बदलाव महसूस करेंगे, नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि होगी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 5 January 2026: यदि किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करे रहे है. समय अनुकूल है. सामने वाले को मन की बात से अवगत करा दें. अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है.

मकर(Capricorn):-
Cards:- The Devil
वैवाहिक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है. इस बात से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अचानक से किसी के आने से बनी गलतफहमियों के चलते जीवनसाथी काफी अप्रसन्न बना हुआ है. इस स्थिति के कारण मन काफी विचलित हो सकता है. इस रिश्ते के टूटने का डर भयभीत कर सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति के आगमन से माहौल में काफी परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है. किसी मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी कर सकते है. जो आगे चलकर अच्छा लाभ दिलाएगी. अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों के रिश्तों को पृथक रखें.

यदि किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करे रहे है. समय अनुकूल है. सामने वाले को मन की बात से अवगत करा दें. अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है. जीवन में नया बदलाव महसूस करेंगे. नि:संतान दंपतियों की संतान प्राप्ति की चाहत पूरी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. किसी नई नौकरी की इच्छा पूरी हो सकती है. 

स्वास्थ्य :अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे. उम्र के बढ़ने के साथ अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखेंगे. 

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है. धन का निवेश सोच समझकर कर सकते हैं. 

रिश्ते :संतान के प्रति लगाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते सुधारेंगे. 

---- समाप्त ----
