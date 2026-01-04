scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 4 January 2026: इच्छाशक्ति पर काबू रखें, कोई बड़ा फैसला लेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 4 January 2026: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात अच्छे बदलाव ला सकती है.मित्रों के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की हिम्मत करने जा रहे है.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-

Cards :-Two of swords

विचारों की स्वतन्त्रता आपको लोगों की निगाहों में क्रांतिकारी बना सकती है.इन विचारों और भिन्न कार्य शैली के चलते लोग आपको पसंद करते है.इसी के चलते किसी रिश्ते में बांधकर रहना आपके लिए आसान नहीं है.जिसके चलते कोई भी रिश्ता ज्यादा समय निभा नहीं पाते है.किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.इस नए रिश्ते में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर सकते है.सामने वाले की संगत में अपने सोच विचार में काफी बदलाव आता महसूस कर रहे है.इन सब से कार्यों में रुकावट आने लग रही है.इस समय कही से कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा था.

किसी नए व्यक्ति से मुलाकात अच्छे बदलाव ला सकती है.मित्रों के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की हिम्मत करने जा रहे है.पूर्व में घटित किसी दुखद घटना की यादें लगातार बनी हुई है.उसके कारण कुछ नकारात्मक विचार दिमाग में लगातार बने हुए है.यदि आप किसी को अपना दुश्मन समझते है.तो इस स्थिति में उससे दोस्ती कर सकते है.समय प्रतिकूल है.इस समय आपको किसी फैसले को लेना पड़ सकता है. अन्यथा परिस्थितियां का फैसला आपके विरुद्ध हो सकता है.अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति के साथ निर्णय लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें.इस समय कूटनीति से काम लेने का है.समझौतावादी स्वभाव रखें.कभी कभी परिस्थितियों से समझौता करने आगे के लिए बेहतर रहता है.

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव हो सकता है.जिसके चलते दिनचर्या और खानपान की अनियमितता हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा अभी वापस मिलने की संभावना नहीं दिख रही है.नौकरी के छुटने के कारण आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ मन मुटाव बढ़ता जा रहा है.परिजनों ने बीच में पड़कर स्थिति को सुधारने का निर्णय किया

