आज 13 अगस्त 2025 मकर राशिफल: वाण्ज्यिक विषयां में अच्छा करेंगे, संकोच दूर होगा

Aaj ka Makar Rashifal 13 August 2025, Capricorn Horoscope Today: महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे.

मकर - आर्थिक गतिविधियों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. सामाजिक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी से संपर्क संवाद संवारेंगे. वादविवाद से दूर रहेंगे. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता सजगता लाएं. स्वजनों पर आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. तालमेल बनाए रखेंगे. विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य साधने का समय है. पहल के प्रयासों पर जोर बनाए रखें. करियर कारोबार में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. वाण्ज्यिक विषयां में अच्छा करेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- विभिन्न योजनाओं पर अमल रखेंगे. वित्तीय परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. प्राथमिकता सूची बनाएंगे. सत्ता से जुड़ाव व प्रभाव बनाए रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संवाद में विनम्रता बढ़ाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. विविध मामले गति पाएंगे. प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिश रखेंगे. स्वजनों का साथ विश्वास पाएंगे. मेहमानों का आना होगा. अपनों की सुनेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता रखेंगे. खानपान पर जोर रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत सामान्य रहेगी. नियमित जांच कराएं.
शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान मोदक चढ़ाएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.
 

