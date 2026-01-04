scorecardresearch
 
आज 4 जनवरी 2026 मकर राशिफल: संसाधनों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी

Aaj ka Makar Rashifal 4 January 2026, Capricorn Horoscope Today: भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे.यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रिय से भेंट होगी.

capricorn horoscope
मकर- साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. निजी संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे. लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. लाभ बढ़ेगा. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. नेतृत्व पर जोर देंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम वर्क में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से सफल प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा पक्ष मजबूत रहेगा. निसंकोच कार्यगति बनाए रहेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. साहस बल पाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष की शुभता बढ़ेगी. हितलाभ बनाए रखेंगे. नीतिगत मामलों में अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. उच्च सफलता पाने का प्रयास रहेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे.यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. जिम्मेदारी निभाएं.

