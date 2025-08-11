scorecardresearch
 

आज 11 अगस्त 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, खानपान पर ध्यान दें

Aaj ka Kark Rashifal 11 August 2025, Cancer Horoscope Today: कारोबार को परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता रखें. खर्च के प्रति अतिरिक्त सतर्कता रखें.

कर्क - कामकाज में सामान्य प्रभाव का माहौल बना हुआ रहेगा. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. ठगों की बातों में न आएं. विपक्षियों से दूरी रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम संभव है. परिजनों का साथ बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य करेंगे. नीति धर्म का पालन बढ़ाएं. खानपान और सेंहत देखें. भावुकता में न आएं. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सतर्कता सजगता बरतें. भूलचूक की स्थिति से बचें. हानि उठानी पड़ सकती है.

नौकरी व्यवसाय - कारोबारी अनुबंधों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखें. पेशेवरों पर दबाव बना रह सकता है. कारोबार को परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता रखें.

धन संपत्ति - व्यक्तिगत मामलों में उतावली न बरतें. बजट प्रभावित होने की आशंका है. खर्च के प्रति अतिरिक्त सतर्कता रखें. व्यवस्था को बेहतर बनाए रहें. लोभ व प्रलोभन में आने से बचें.                                                                                                                                                               

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में उचित अवसर का इंतजार करेंगे. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. संबंध संवरेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें. मनोबल रखें.

शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : बेबी पिंक

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. असहाय की मदद करें.
 

