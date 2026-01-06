आज 6 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: वित्तीय मामले गति लेंगे, साहसिक फैसले लेंगे

कर्क - रचनात्मकता को बढाव मिलेगा. कामकाज में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सृजनात्मक प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफलता पाएंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. स्वयं पर फोकस रखेंगे. निसंकाच गति बनाए रखें. करियर कारोबार में लाभ में बढ़ोतरी होगी. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. कलाकौशल को बल मिलेगा. नवीन सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. साख सम्मान व कामकाजी प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. सरकारी मामलों में सफल होंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति बढ़त पर रहेगी. महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. यश वैभव बढ़ेगा. हितलाभ में वृद्धि रहेगी. चहुंओर सफलता के संकेत हैं. वित्तीय मामले गति लेंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सहजता रहेगी. रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. साझा भावना बनाए रखें्रगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. बड़ी सोच बनी रहेगी. घर शुभता का संचार बना रहेगा. संबंधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा. उचित निर्णय लेंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी. रहन सहन संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : भगवान शिव के अंशावतार पवनपुत्र महाबली हनुमानजी पर घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----