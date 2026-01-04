आज 4 जनवरी 2026 मेष राशिफल: बजट की अनदेखी न करें, स्वार्थी सोच और संकीर्णता का त्याग करें

मेष- भावनात्मक विषयों में अतिसंवेदनशीलता और व्यर्थ बातचीत से बचें. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. अपनों से करीबियां बढ़ाएं. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. प्रबंधन के कार्यों में तेजी बनी रहेगी. विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. अन्य लोगों के विषयों में दखल न दें. अकारण हस्तक्षेप से बचें.

नौकरी व्यवसाय- सबसे तालमेल बनाकर चलेंगे. पेशेवर मामलों में सहजता रहेगी. नीति नियम की अनदेखी नहीं करेंगे. करियर संबंधी विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. वित्तीय मामले नियंत्रण में रहेंगे. बजट की अनदेखी न करें. स्वार्थी सोच और संकीर्णता का त्याग करें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. करीबी मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. त्याग की भावना रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर में समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जिद अहंकार में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार की भावना रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश व दबाव से दूर रहें. स्वास्थ्य जांच कराएं.

शुभ अंक : 1 6 7 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. सामंजस्य बढ़ाएं.

