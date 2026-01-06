scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 6 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा, जल्दबाजी न दिखाएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 6 January 2026, Aquarius Horoscope Today: सूझबूझ से आगे बढ़ें. अनुबंधों का पालन करें. सेवा व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति अधिक अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी. कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ- कामकाज में सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रहें. उधार की गतिविधि से बचें. जुबानी लेनदेन से बचें. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. नियम बनाए रखेंगे. विविध मामलों में सजगता बनाए रहें. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्तां से दूरी बनाएं. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. कौशल से जगह बनाएंगे. चालाक लोगों से दूरी रखें. पेपरवर्क में स्पष्ट रहें.

नौकरी व्यवसाय- सूझबूझ से आगे बढ़ें. अनुबंधों का पालन करें. सेवा व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति अधिक अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी. कामकाजी पक्ष सामान्य रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे. लगन से लाभ बढ़ाएंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. आय पूर्ववत् रहेगी. योजनाएं रुटीन में आगे बढ़ेंगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निवेश पर अंकुश रखें.

सम्बंधित ख़बरें

स्पष्टता बढ़ाएंगे, चर्चा में सहज रहेंगे
व्यापार में लाभ का योग है, मन की टेंशन दूर होगी
कुंभ: उधार लेनदेन से बचें, सेहत के मामले में ध्यान दें
घरवालों की खुशी का ख्याल रखें, बड़प्पन की सोच रखें
प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, मामले पक्ष में बने रहेंगे

प्रेम मैत्री- करीबियों की सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश होगी. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. भावात्मक वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. दिखावे से बचेंगे. आत्मानियंत्रण रखेंगे. करीबियों का ख्याल रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- समता भाव रखें. विपक्षी सक्रिय रहेंगे. वाद संवाद का ध्यान रखेंगे. सावधान रहेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. खानपान पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 6 8 और 9  

Advertisement

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तर्क बनाए रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement