scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: वॉशिंग मशीन रखने की ये दिशा होती है सबसे ज्यादा शुभ, आता रहता है पैसा ही पैसा

Vastu Tips: अक्सर लोग घर में वॉशिंग मशीन रखते समय दिशा पर ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका स्थान सीधा जीवन और आर्थिक स्थिति पर असर डालता है. आइए जानते हैं कि वॉशिंग मशीन रखने की सही दिशा.

Advertisement
X
वॉशिंग मशीन से जुड़े वास्तु टिप्स (Photo: ITG)
वॉशिंग मशीन से जुड़े वास्तु टिप्स (Photo: ITG)

Vastu Tips: क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि घर में रखी वॉशिंग मशीन भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है. वास्तु दोष से छुटकारा पाना है तो वॉशिंग मशीन रखने की सही दिशा जरूर पता होनी चाहिए. दरअसल, आपके कपड़ों को साफ-सुथरा बनाने वाली वॉशिंग मशीन को ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है. माना जाता है कि मशीन जिस दिशा में रखी होती है, वह उस दिशा के गुणों पर सकारात्मक या नकारात्मक असर डाल सकती है. इसलिए यदि घर में वॉशिंग एरिया इन दो दिशाओं में बनाया जाए तो यह अच्छा परिणाम देता है. सामान्य-सा लगने वाला उपकरण वॉशिंग मशीन भी घर के वास्तु और जीवन पर प्रभाव डाल सकती है. 

नकारात्मक ऊर्जा से रहेंगे दूर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा मंथन और ऊर्जा बढ़ाने वाली दिशा मानी जाती है, इसलिए यहां कपड़ों की गंदगी हटाने वाली मशीन रखना वास्तु के अनुसार उपयुक्त है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा ड्राइनेस और मन के अवसाद से जुड़ी है, इसलिए इस दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने में मदद मिलती है. 

सम्बंधित ख़बरें

morning vastu tips
सुबह उठते ही इन पेड़-पौधों का दिखना होता है बहुत शुभ, दूर हो जाती है गरीबी 
Tulsi Vastu Tips
सकारात्मक ऊर्जा के लिए तुलसी के पास रख दें ये एक चीज, हो जाएंगे मालामाल 
Many people keep many things in their purses besides money
पर्स में रखी ये चीजें बना सकती हैं कंगाल, तुरंत हटाए, मिलेगी तरक्की 
दक्षिण दिशा के उपाय
दक्षिण दिशा का वास्तुदोष? ये सरल उपाय करेंगे हर समस्या दूर 
vastu tips for roti
इन 5 मौकों पर घर में नहीं बनानी चाहिए रोटी, जीवन में छा जाती है गरीबी 

वॉशिंग मशीन इस दिशा में रखना होता है अशुभ 

नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट दिशाओं में भी वॉशिंग मशीन रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि साउथ साउथ वेस्ट में रखी मशीन अक्सर बार-बार खराब होने या रिपेयर की जरूरत पैदा कर सकती है. इसके अलावा, ईशान कोण (नॉर्थ ईस्ट) में वॉशिंग मशीन रखना अत्यंत अशुभ माना गया है. इससे जीवन में आने वाले अवसर कम होने लगते हैं और मानसिक शांति प्रभावित होती है. इस दिशा में मशीन रखने से सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है और मन नकारात्मक दिशा में ज्यादा भटक सकता है. साउथ ईस्ट में मशीन रखने से आमदनी में कमी महसूस हो सकती है और घर में रोजमर्रा के खर्चो को पूरा करना कठिन हो सकता है. 

Advertisement

वॉशिंग मशीन के शुभ रंग

ईस्ट साउथ ईस्ट में रखी वॉशिंग मशीन के  रंग जैसे हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, ऑफ वाइट, ब्राउन, पीला होना चाहिए. वेस्ट-नार्थ-वेस्ट में रखी वॉशिंग मशीन के रंग पीला, सफेद, नीला और काला होना चाहिए. 

यदि दिशा के अनुरूप रंग की वॉशिंग मशीन आपके पास नहीं है तो आप उसे दिशा के अनुसार रंग के कपड़े से ढककर रख सकते हैं. एक ही स्थान पर कम से कम 45 दिन तक कोई चीज रखे जाने पर ही वास्तु का प्रभाव होता है. चाहे वह अच्छा हो या बुरा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement