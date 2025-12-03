Vastu Tips: वॉशिंग मशीन रखने की ये दिशा होती है सबसे ज्यादा शुभ, आता रहता है पैसा ही पैसा

Vastu Tips: क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि घर में रखी वॉशिंग मशीन भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है. वास्तु दोष से छुटकारा पाना है तो वॉशिंग मशीन रखने की सही दिशा जरूर पता होनी चाहिए. दरअसल, आपके कपड़ों को साफ-सुथरा बनाने वाली वॉशिंग मशीन को ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है. माना जाता है कि मशीन जिस दिशा में रखी होती है, वह उस दिशा के गुणों पर सकारात्मक या नकारात्मक असर डाल सकती है. इसलिए यदि घर में वॉशिंग एरिया इन दो दिशाओं में बनाया जाए तो यह अच्छा परिणाम देता है. सामान्य-सा लगने वाला उपकरण वॉशिंग मशीन भी घर के वास्तु और जीवन पर प्रभाव डाल सकती है.

नकारात्मक ऊर्जा से रहेंगे दूर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा मंथन और ऊर्जा बढ़ाने वाली दिशा मानी जाती है, इसलिए यहां कपड़ों की गंदगी हटाने वाली मशीन रखना वास्तु के अनुसार उपयुक्त है. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा ड्राइनेस और मन के अवसाद से जुड़ी है, इसलिए इस दिशा में वॉशिंग मशीन रखने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने में मदद मिलती है.

वॉशिंग मशीन इस दिशा में रखना होता है अशुभ

नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट दिशाओं में भी वॉशिंग मशीन रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि साउथ साउथ वेस्ट में रखी मशीन अक्सर बार-बार खराब होने या रिपेयर की जरूरत पैदा कर सकती है. इसके अलावा, ईशान कोण (नॉर्थ ईस्ट) में वॉशिंग मशीन रखना अत्यंत अशुभ माना गया है. इससे जीवन में आने वाले अवसर कम होने लगते हैं और मानसिक शांति प्रभावित होती है. इस दिशा में मशीन रखने से सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है और मन नकारात्मक दिशा में ज्यादा भटक सकता है. साउथ ईस्ट में मशीन रखने से आमदनी में कमी महसूस हो सकती है और घर में रोजमर्रा के खर्चो को पूरा करना कठिन हो सकता है.

वॉशिंग मशीन के शुभ रंग

ईस्ट साउथ ईस्ट में रखी वॉशिंग मशीन के रंग जैसे हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, ऑफ वाइट, ब्राउन, पीला होना चाहिए. वेस्ट-नार्थ-वेस्ट में रखी वॉशिंग मशीन के रंग पीला, सफेद, नीला और काला होना चाहिए.

यदि दिशा के अनुरूप रंग की वॉशिंग मशीन आपके पास नहीं है तो आप उसे दिशा के अनुसार रंग के कपड़े से ढककर रख सकते हैं. एक ही स्थान पर कम से कम 45 दिन तक कोई चीज रखे जाने पर ही वास्तु का प्रभाव होता है. चाहे वह अच्छा हो या बुरा.

