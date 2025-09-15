Vastu Shastra: भूल कर भी ना करें किचन से जुड़ी ये 5 गलतियां, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज

Vastu Tips For Kitchen: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है. इसलिए घर बनवाने से लेकर घर में चीजों के रखने के स्थान को लेकर वास्तु शास्त्र में नियम बताए गए हैं. वास्तुशास्त्र में रसोई घर को लेकर भी कुछ वास्तु नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है.

माना जाता है कि जिस घर का रसोईघर वास्तु के अनुसार होता है, वहां परिवार के सदस्यों में सुख-शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है. वहीं, छोटी-छोटी गलतियां भी धन हानि, कलह-कलेश और परेशानियों का कारण बन सकती हैं. इसलिए रसोई में खाना बनाने और उससे जुड़ी परंपराओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए. तो आइये जानते हैं रसोई घर से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में.

आटा पिसवाने से पहले गेहूं में तुलसी के दो पत्ते डालें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है. गेहूं में तुलसी के पत्ते डालकर आटा पिसवाने से न केवल आटे की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है. इससे घर के वातावरण में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

रोटी बनाने से पहले तवे पर नमक छिड़कें

Advertisement

नमक को शुद्धि और नेगेटिव एनर्जी दूर करने वाला तत्व माना जाता है. रोटी बनाने से पहले तवे पर हल्का सा नमक छिड़कने से घर में मौजूद कलह-क्लेश समाप्त होता है .इससे रिश्तों में मधुरता आती है. यह उपाय घर के माहौल को शांत और सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने में सहायक होता है.

आटा लगे हाथ से कुछ न खाएं

आटा लगे हाथ से खाना वास्तु में अशुभ माना गया है. मान्यता है कि ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं . इससे घर में आर्थिक तंगी या कंगाली आ सकती है. इसीलिए रसोई में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.

किचन में झाड़ू न रखें

वास्तु शास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है. झाड़ू को किचन में रखने से धन की हानि होती है. माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं. झाड़ू हमेशा घर के किसी कोने में साफ-सुथरे ढंग से रखना चाहिए, ताकि घर में बरकत और समृद्धि बनी रहे.

कढ़ाही और तवा उल्टा न रखें

वास्तु के अनुसार किचन में कढ़ाही और तवा उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. इससे परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. यह धन हानि और अशांति का कारण बन सकता है. इसलिए इन बर्तनों को हमेशा सीधा और साफ करके ही रखना चाहिए.

---- समाप्त ----