Vastu Tips For Store Room: घर की इस दिशा में ना बनाएं स्टोर रूम, वरना पैसा आने का रास्ता हो जाएगा ब्लॉक

Vastu Tips For Store Room: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और इसके नियमों का पालन करना बहुत शुभ समझा जाता है. मान्यता है कि यदि घर का निर्माण वास्तु नियमों के अनुसार किया जाए तो वहां कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता. ऐसे घरों में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि बनी रहती है.

वास्तु शास्त्र में घर के स्टोर रूम से जुड़े नियमों को भी बेहद आवश्यक माना गया है. घर का यह हिस्सा दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन वास्तु के नजरिए से इसकी दिशा बहुत मायने रखती है. गलत दिशा में बना स्टोर रूम व्यक्ति को आलसी, मानसिक तनाव और आर्थिक रूप से कमजोर बना सकता है, जबकि सही दिशा में बना स्टोर रूम ऊर्जा, सेहत और आत्मविश्वास बढ़ाता है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक जी से कि घर में स्टोर रूम की कौन-सी दिशा सबसे शुभ मानी जाती है.

स्टोर रूम की सबसे अच्छी दिशा

- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा

घर में स्टोर रूम के लिए ये दिशाएं सबसे उत्तम मानी गई हैं. इन दिशाओं में बना स्टोर रूम व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति को मजबूत करता है.

- पश्चिम दिशा

वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा में बना स्टोर रूम भी शुभ होता है. यहां रखा सामान व्यर्थ नहीं जाता बल्कि समय आने पर लाभदायक साबित होता है. यदि यह स्थान साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है.

- उत्तर-पश्चिम दिशा

यह दिशा भी स्टोर रूम के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. यहां रखा सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहता है. उत्तर-पश्चिम दिशा में बना स्टोर रूम कठिन समय में सहायक बनता है और जीवन में सहयोगी लोग हमेशा साथ देते हैं.

स्टोर की सबसे खराब दिशा

1. उत्तर दिशा

इस दिशा में बना स्टोर आपके व्यवहार में नकारात्मकता ला सकता है और आपको क्रोधी बना सकता है. वहीं, उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा का स्टोर कोई क्रोनिक बीमारी और वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकता है.

2. ईशान कोण

यह दिशा ज्ञान और आध्यात्मिकता की मानी जाती है, इसलिए यहां स्टोर रूम बनवाना अत्यंत अशुभ है. इससे मानसिक तनाव, आंखों की समस्या और परिवार में कलह हो सकता है.

3. पूर्व दिशा

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूर्व दिशा में बना स्टोर रूम व्यक्ति को आलसी और आर्थिक रूप से अस्थिर बना सकता है. ऐसी जगह पर रखा सामान पैसे की रुकावट, अनावश्यक खर्चे और उधार का पैसा फंसने जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है.

