Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर होगा शुक्र-चंद्रमा का गोचर, इन राशियों का सोने की तरह चमकेगा भाग्य

Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है. दरअसल, उस दिन धन-समृद्धि के देवता शुक्र और चंद्रमा दोनों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है. तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी राशियां लकी साबित होने वाली हैं.

तुलसी विवाह पर शुक्र-चंद्रमा गोचर का संयोग (Photo: ITG)
Tulsi Vivah 2025: इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. इस शुभ अवसर पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम (भगवान विष्णु के अवतार) का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ कराया जाता है. कहते हैं कि इस दिन माता तुलसी का कन्यादान करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

वहीं, ग्रह-नक्षत्रों के नजरिए से इस बार तुलसी विवाह बहुत ही खास माना जा रहा है. क्योंकि तुलसी विवाह के दिन शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र और चंद्रमा का गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही खास माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन शुक्र और चंद्रमा के गोचर से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

1. कन्या

तुलसी विवाह से कन्या राशि वालों का अच्छा टाइम शुरू होगा. जॉब में मनचाही सफलता प्राप्त होगी. पुराने सभी अटके कामों से छुटकारा मिलेगा. साथ ही, किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर पाएंगे. जीवन में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित है. परिवार के साथ रिश्तों में सुधार होगा. शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने का संयोग बन रहा है. मीडिया के क्षेत्र में नई पहचान बन सकती है. 

Advertisement

2. तुला

तुलसी विवाह पर होने जा रहे शुक्र-चंद्रमा के गोचर से तुला राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है. शादी और विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी. प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा होगा. घर-परिवार में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी. बिजनेस के लिए यह वक्त बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. साथ ही, आत्मविश्वास में भी वृद्धि पाएंगे.

3. मीन

तुलसी विवाह पर होने जा रहे शुक्र-चंद्रमा के गोचर से मीन राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू होगा. कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता मिल सकती है. नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है और जॉब में प्रमोशन का योग भी बन रहा है. दोस्तों के साथ रिश्ते ओर मजबूत होंगे. आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी.

