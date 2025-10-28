scorecardresearch
 

Tulsi Vivah 2025: तुलसी के पास भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना घर में प्रवेश करेगी आर्थिक समस्या

Tulsi Vivah 2025: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है. तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. तो चलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पास कौन सी चीजों नहीं रखनी चाहिए.

तुलसी विवाह के उपाय (Photo: AI Generated)
Tulsi Vivah 2025: इस बार तुलसी-शालिग्राम विवाह 2 नवंबर को होगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु-शालिग्राम और मां तुलसी का परंपरानुसार विवाह होता है. कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह करवाता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं. वहीं, तुलसी विवाह के दिन वास्तु से जुड़ी बातों का भी बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए. 

दरअसल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है. ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है. तुलसी के पौधे को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर और घर के सदस्यों की रक्षा करता है और उन्हें हर विपत्ति से बचाता है. तो चलिए जानते हैं कि तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी के समीप किन किन चीजों को नहीं रखना चाहिए. 

1. तुलसी को शिवलिंग से रखें दूर

वास्तुशास्त्र के अनुसार, तुलसी और शिवलिंग को एक साथ नहीं रखना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग रखने से पूजा में दोष लगता है. इसका कारण यह है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति शंखचूड़ का वध किया था, जिसके कारण तुलसी और शिवलिंग की पूजा एक साथ नहीं की जाती है. इसलिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शंख का उपयोग भी नहीं किया जाता है.

2. तुलसी के पास जूते चप्पल न रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी को जूते-चप्पलों के पास रखने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में आर्थिक समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती है. तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है, और जूते-चप्पलों के पास रखने से तुलसी की पवित्रता भंग होती है. इसलिए, तुलसी को हमेशा एक पवित्र और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए.

3. झाडू न रखें पास

शास्त्रों के अनुसार, तुलसी के पौधे के पास झाड़ू रखने से बचना चाहिए. झाड़ू का उपयोग घर की गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है, और इसे तुलसी के पास रखने से तुलसी जी का अपमान होता है. इससे घर में आर्थिक समस्याएं और परेशानियां आने लगती हैं. इसलिए, तुलसी के पौधे की पूजा और देखभाल करनी चाहिए और इसे एक पवित्र स्थान पर रखना चाहिए.

4. तुलसी के पास न लगाएं कांटेदार पौधे

वास्तु के अनुसार, तुलसी के पास कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में गरीबी और लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं. अगर आप गुलाब का पौधा रखना चाहते हैं, तो इसे तुलसी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि गुलाब का पौधा भी कांटेदार होता है.

---- समाप्त ----
