scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Trigrahi Yog 2026: साल 2026 में 200 साल बाद शनि की राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Trigrahi Yog 2026: नया साल 2026 शुरुआत से ही ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस समय में सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ मकर राशि में आकर शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनाएंगे. यह योग धन, करियर, रिश्तों और भाग्य को प्रभावित करेगा और कुछ राशियों के जीवन में बड़ी प्रगति और खुशियां लाएगा.

Advertisement
X
साल 2026 में त्रिग्रही योग से कई राशियों का अच्छा टाइम शुरू होगा (Photo: Getty Images)
साल 2026 में त्रिग्रही योग से कई राशियों का अच्छा टाइम शुरू होगा (Photo: Getty Images)

Trigrahi Yog 2026: कुछ ही समय में नया साल 2026 आने वाला है. इस नए साल में कई शुभ योग, युतियों और राजयोगों का निर्माण भी होगा. दरअसल, साल 2026 की शुरुआत में त्रिग्रही योग का निर्माण होने वाला है, जो कि शनि की राशि में मकर में बनेगा. यह योग ग्रहों के पिता सूर्य, समृद्धि के दाता शुक्र और बुद्धि के कारक बुध तीनों मिलकर मकर राशि में बनाएंगे. 

ज्योतिष शास्त्र में त्रिग्रही योग बहुत ही शुभ माना जाता है. ज्योतिष में जब किसी एक ही राशि में तीन ग्रह एक साथ आकर स्थित हो जाते हैं, तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है. इस योग का असर हर व्यक्ति की कुंडली और राशि के अनुसार अलग-अलग दिखता है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में बनने जा रहे त्रिग्रही योग से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

सम्बंधित ख़बरें

shadashtak yog 2025 yuti of budh brihaspati
साल 2025 के आखिरी में बुध-गुरु की युति से बनेगा षडाष्टक योग, ये 3 राशियां रहेंगी लकी 
adhik maas 2026
13 महीने का नया साल 2026! ये महीना होगा 30 की जगह 60 दिन का, बनेगा ये दुर्लभ संयोग 
Chaturgrahi Yog 2025
दिसंबर के आखिरी में बनेगा चतुर्ग्रही योग, इन राशियों को होगा लाभ 
Lord Vishnu
साल की अंतिम पूर्णिमा पर भद्रा का साया, नोट करें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त 
Mokshada Ekadashi 2025
मोक्षदा एकादशी पर तुलसी से जुड़ी ये गलतियां बिल्कुल न करें, होगा नुकसान 

मेष राशि वालों के लिए साल 2026 में बनने जा रहा त्रिग्रही योग बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. यह योग पैसा बढ़ाने वाला साबित होगा. रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. नई कमाई के रास्ते भी खुलेंगे. नौकरी में पद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकते हैं. व्यापार करने वालों को बड़ा ऑर्डर या बड़ा क्लाइंट मिल सकता है. घर-परिवार में खुशी और संतुलन बना रहेगा.

Advertisement

धनु

धनु राशि वालों के त्रिग्रही योग बहुत ही शुभ माना जा रहा है. इस योग के कारण करियर में ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है. नई नौकरी, प्रमोशन या विभाग बदलने का अवसर मिलेगा. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे. शादी और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. विदेश यात्रा या विदेश में काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है.

मीन

साल 2026 की शुरुआत में बनने जा रहा त्रिग्रही योग मीन राशि वालों के लिए बहुत ही लकी माना जा रहा है. यह योग आत्मविश्वास और तरक्की दिलाने वाला माना जा रहा है. जो लोग कारोबार शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है. पैसा आएगा और सेविंग्स भी अच्छी रहेगी. करियर में बदलाव और उन्नति दोनों संभव है. परिवार में कोई शुभ काम होने के योग बन रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement