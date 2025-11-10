Surya Rashi Parivartan: सूर्य का 1 साल बाद वृश्चिक राशि में गोचर, इन 4 राशियों को अचानक होगा धन लाभ

Surya Rashi Parivartan: ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य लगभग एक वर्ष बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और सूर्य व मंगल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है. ऐसे में ज्योतिषविदों का मानना है कि मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में सूर्य की एंट्री चार राशि के जातकों को भाग्यशाली बना सकती है.

मिथुन राशि

सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों को भाग्यशाली बनाने वाला है. धनधान्य की प्राप्ति होगी. घर में पैसों की बचत होगी. उधार या कर्ज में दिया हुआ रुपया वापस मिल सकता है. निवेश की गई धनराशि अच्छा रिटर्न दे सकती है. जिन लोगों को लंबे समय से रोजगार की तलाश थी, उन्हें जल्दी ही किसी अच्छी जगह काम करने का मौका मिल सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. परिवार संग सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.

वृश्चिक राशि

16 नवंबर से आपकी किस्मत अचानक से करवट बदलेगी. सूर्य आपकी राशि के प्रथम भाव में होंगे. आपकी कार्यशैली में निखार आएगा. अत्यंत ऊर्जावान महसूस करेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम से वरिष्ठजन खुश रहेंगे. आय में वृद्धि और पदोन्नति संभव है. मान-सम्मान भी बढ़ेगा. करियर-व्यापार में उन्नति के साथ-साथ परिवार में भी तालमेल बनाकर रखेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि के लिए भी यह गोचर शुभ माना जा रहा है. आपकी आय बढ़त पर रहेगी. खर्चों में कमी आएगी और बैंक-बैलेंस बेहतर रहेगा. आपको गुप्त स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है. अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. किसी रिश्तेदार के सहयोग से आपका महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा. जो लोग लंबे समय से अपना काम शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए यह गोचर शुभ घड़ी से कम नहीं है.

कुंभ राशि

यह गोचर कुंभ राशि के नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों तरह के जातकों के लिए उत्तम है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिल सकता है. जबकि व्यापारियों का मुनाफा बढ़ सकता है. किसी बड़ी चिंता के दूर होने के बाद आप राहत महसूस करेंगे. पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे. पिता के सहयोग से कोई बड़ी सफलता हासिल करेंगे. पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है.

