Surya Grahan 2025: साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कल, जानें तुला राशि पर कैसा होगा असर

Surya Grahan 2025: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कल लगने वाला है. सूर्य ग्रहण की टाइमिंग रात 11 बजे से शुरू होकर तड़के सुबह 03:23 बजे तक रहेगी. आइए जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का तुला राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है.

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कल (Photo: Pexels)
साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कल (Photo: Pexels)

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर को साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. भारतीय समयानुसार, सूर्य ग्रहण की टाइमिंग रात 11 बजे से शुरू होकर तड़के सुबह 03:23 बजे तक रहेगी. चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा. ज्योतिषविदों के मुताबिक, हर राशि पर इस सूर्य ग्रहण का असर अलग-अलग होने वाला है. आइए जानते हैं तुला राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा.

खर्चे पर नियंत्रण रखें
ज्योतिषविद प्रवीण मिश्र के अनुसार, इस समय तुला राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं. बिना सोचे-समझे किया गया खर्च आगे चलकर परेशानी दे सकता है. बेहतर होगा कि आप फिजूलखर्ची से बचें और पैसे का उपयोग सोच-समझकर करें.

लंबी यात्राओं से बचें
इस ग्रहण काल में लंबी यात्राएं करना तुला राशि वालों के लिए ठीक नहीं होगा. ग्रहण के दौरान यात्रा के दौरान थकान, अनावश्यक तनाव की संभावना बन सकती है. इसलिए यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा.

करियर में नए अवसर

ग्रहण का कोई सीधा नकारात्मक असर आपके प्रोफेशन पर नहीं पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी. बल्कि, इस समय कुछ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या किसी नए काम की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय विचार करने का हो सकता है.

रिश्तों को संभालने की जरूरत

इस सूर्य ग्रहण का थोड़ा बहुत असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है. परिवार या पार्टनर के साथ किसी प्रकार का तनाव संभव है. इसलिए कोशिश करें कि किसी भी छोटी बात को लेकर विवाद न हो. अपनी ओर से रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करें. 

उपाय

सूर्य ग्रहण खत्म होने पर सबसे पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें. घर के पास स्थित शिव मंदिर में अवश्य जाएं और भगवान शिव का पूजन करें. भगवान शिव को जल अर्पित करना और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा.

