Surya Grahan 2025: 122 साल बाद सूर्य ग्रहण पर आज बनेगा ये अद्भुत संयोग, कितने बजे शुरू होगा ग्रहण

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर यानी आज साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा. यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के एक हिस्से को ढक लेगा, जिससे सूर्य एक अर्धचंद्राकार आकार में दिखाई देगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका में इसे देखा जा सकेगा. इस ग्रहण का आरंभ भारतीय समय के मुताबिक, आज रात 11 बजे होगा और इसका मध्य समय यानी पीक टाइमिंग रात 1 बजकर 11 मिनट पर होगा. वहीं, इस सूर्य ग्रहण का समापन 22 सितंबर की रात 3 बजकर 23 मिनट पर होगा. ये ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है. हालांकि, यह आंशिक सूर्यग्रहण होगा, जो कि भारत में नहीं दिखाई देगा.

क्या सूतक काल के नियमों का होगा पालन?

चूंकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा. साथ ही, सूतक काल से जुड़े नियमों का पालन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

122 साल बाद बनेगा ये दुर्लभ संयोग

ज्योतिषियों के अनुसार, 122 साल बाद सूर्य ग्रहण पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है. दरअसल, वर्षों बाद पितृपक्ष की शुरुआत ग्रहण से हुई थी और इस पितृपक्ष का समापन भी आज ग्रहण से ही होगा. साल 2025 से पहले ऐसा अद्भुत संयोग साल 1903 में बना था.

ये सूर्य ग्रहण क्यों है विशेष?

ज्योतिषियों के मुताबिक, सूर्य ग्रहण पर आज सूर्य, चंद्रमा और बुध का संयोग बनेगा. वहीं, राहु और केतु का अक्ष कुंभ और सिंह राशि में प्रभावशाली होगा. शुक्र और केतु का प्रभाव भी बना हुआ है, जो स्थिति राजनैतिक रूप से उथल-पुथल मचा सकती है. शेयर बाजार और दुनियाभर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है.

देश-दुनिया पर ऐसा पड़ेगा ग्रहण का असर

ज्योतिष शैलेंद्र पांडेय के मुताबिक, आज लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और नासिक के इलाकों में पड़ सकता है. भारत के अलावा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका में भी समस्या के संकेत दिख रहे हैं.

सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए रहेगा अशुभ (Surya Grahan 2025 unlucky Zodiac signs)

साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण वैसे तो भारत में नहीं दिखेगा. फिर भी इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, जिसमें इसका नकारात्मक प्रभाव वृषभ, कर्क, कन्या, धनु, मकर और कुंभ पर पड़ेगा.

