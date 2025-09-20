Surya Grahan 2025: कल लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, मिथुन राशि वाले अगले 15 दिन रहें सतर्क

Surya Grahan 2025: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर यानी कल लगने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण और अशुभ घटना मानी जाती है. जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ देश-दुनिया पर भी देखने को मिलता है. कल लगने वाला ग्रहण आंशिक होगा, जो कि भारत में नजर नहीं आएगा. लेकिन, यह ग्रहण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ शहरों में यह दृश्यमान होगा. लेकिन, सवाल ये उठता है भारत में न दिखने वाले इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक. तो चलिए जानते हैं कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बुध की राशि मिथुन के लिए कैसे रहने वाला है.

स्वास्थ्य रहेगा प्रभावित

सूर्य ग्रहण मिथुन राशि वालों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव असर डाल सकता है. स्वास्थ्य के नजरिए से थकान, सिरदर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें इस समय खास सतर्क रहना होगा.

चिंता और भावुकता बढ़ेगी

सूर्य ग्रहण के प्रभाव से इस दौरान मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर बेचैनी बढ़ सकती है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें परिवार या रिश्तों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ेगी. जरा-सी बात को लेकर मन उदास हो सकता है.

क्रोध और अहंकार से नुकसान

ग्रहण का असर आपके स्वभाव पर भी साफ साफ दिखाई देगा. गुस्से में लिए गए फैसले रिश्तों में दरार डाल सकते हैं. ऑफिस या बिजनेस में जरा-सी बहस बड़ा झगड़ा बन सकती है. अहंकार की वजह से लोग आपसे दूरी बना सकते हैं इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें.

सूर्य ग्रहण 2025 अवधि (Surya Grahan 2025 Timings)

भारतीय समयानुसार, साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर, रविवार के दिन लगेगा. इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार, रात 11 बजे होगा और इसका समापन 22 सितंबर की अर्धरात्रि में 3 बजकर 23 मिनट पर होगा. इसकी कुछ अवधि 4 घंटे से अधिक की होगी. इस ग्रहण की पीक टाइमिंग रात 1 बजकर 11 मिनट रहेगी.

---- समाप्त ----