Surya Grahan 2025: बुध की राशि कन्या में लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, ये 6 राशि वाले रहें सावधान

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण बुध की राशि कन्या और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है. खगोलीय नजरिए से सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ घटना माना जाता है. क्योंकि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश-दुनिया और मानव जीवन पर सीधा सीधा पड़ता है. ज्योतिषियों के अनुसार, 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले कुछ महीने तक देखने को मिलेगा. जिसके कारण कई राशियों को सावधान रहने की भी सलाह दी गई है. तो चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण से कौन सी राशियों को सावधान रहना होगा.

1. वृषभ

इस सूर्य ग्रहण का असर वृषभ राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सावधान रहना होगा. इस ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि वालों की सेहत पर भी देखने को मिलेगा. अनजान लोगों से भी बचकर रहना होगा वरना ठगी का शिकार होना पड़ सकता है. बीमारियों पर बहुत ज्यादा धन खर्च हो सकता है. आपका बजट बिगाड़ सकता है. थकान और मानसिक तनाव वृषभ राशि वालों के परेशान कर सकता है. चिंता या अनिद्रा से से परेशान हो सकते हैं.

2. कर्क

इस ग्रहण का असर कर्क राशि के जातकों पर भी दिखेगा. कर्क राशि वाले किसी भी कार्य में जोखिम लेने से बचें. निवेश से जुड़े कार्यों में पैसा न लगाएं. धन-संपत्ति में नुकसान हो सकता है. इस समय कोई नया वाहन खरीदने से बचना होगा. साथ ही, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधान रहना होगा.

Advertisement

3. कन्या

21 सितंबर को दिखने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि में ही लगेगा. जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा. किसी कार्य की शुरुआत न करें. साथ ही, अनजान लोगों से सावधान रहें. धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जिसमें पैसों की हानि हो सकती है.

4. धनु

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण धनु राशि वालों पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधान रहना होगा. परिवार या दफ्तर में बहस से बचें. किसी अपने से बड़ा धोखा मिल सकता है. सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है जिससे खर्चा बढ़ेगा. रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है. बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है. साथ ही, कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर फैसले लें वरना सहकर्मियों के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है.

5. मकर

सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर मकर राशि वालों पर भी देखने को मिलेगा. इस दौरान अचानक बड़े फैसले लेने से बचें. रिश्तों से जुड़े काम जल्दबाजी में न करें क्योंकि छोटी-मोटी नोक झोंक रिश्तों को खराब भी कर सकती है. साथ ही, आर्थिक मोर्चे में सावधान रहना होगा. धन खर्च बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है.

6. कुंभ

सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा. इस समय अनावश्यक खर्च से बचें. पैसों से जुड़ी समस्या हो सकती है. सेहत भी खराब हो सकती है. थकावट और तनाव जीवन में काफी बढ़ सकता है. आकस्मिक पैसों से जुड़े नुकसान की संभावना ज्यादा है. साथ ही, कुंभ राशि वालों को सड़क दुर्घटना से सावधान रहना होगा.

---- समाप्त ----