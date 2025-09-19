Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण पर शनि-सूर्य का समसप्तक योग, ये 3 राशि वाले 1 महीना रहें सतर्क

Surya Grahan 2025: रविवार, 21 सितंबर को साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा. आगामी ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा. इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है. सूर्य ग्रहण के दौरान शनि मीन राशि में स्थित रहेंगे और कन्या राशि में विराजमान सूर्य के साथ समसप्तक योग का निर्माण करेंगे. इस विशेष योग का प्रभाव कुछ राशियों पर चुनौतियों के रूप में देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को इसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है.

वृषभ राशि- इस सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ सकता है. रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. आपको हर कदम पर सतर्क रहने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में दूरी या अलगाव की स्थिति बन सकती है. ये समय वित्तीय रूप से भी सावधान रहने का है. उधार या कर्ज का लेन-देन बिल्कुल न करें. किसी की बातों में आकर बड़ा निवेश बिल्कुल न करें. वृषभ राशि वाले सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान अवश्य करें.

कन्या राशि- सूर्य ग्रहण आपकी राशि में ही लगने वाला है. ऐसे में आपको भी धन संबंधी नुकसान से सचेत रहना होगा. आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं. बजट बनाकर चलने की जरूरत है. आपको अपने माता-पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखने की सलाह दी जाती है. जो जातक नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वो फिल्हाल धैर्य रखें. जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान देगा. सहकर्मियों से तालमेल बना कर रखें. उपाय के तौर पर शिव चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि- इस सूर्य ग्रहण का असर आपके स्वास्थ्य और संबंधों पर पड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकता है. लाइफ प्रार्टनर के साथ अनबन बढ़ सकती है. रोजगार को लेकर चिंता हो सकती है. कारोबारियों का घाटा और नौकरीपेशाओं का वर्कलोड बढ़ सकता है. अपने ऊपर आलस्य न हावी होने दें. उपाय के तौर पर सूर्य के मंत्रों का जप करें. सूर्य ग्रहण के बाद गेहूं, गुड़, मसूर दाल या ताम्बे से निर्मित चीजों का दान करें.

