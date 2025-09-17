scorecardresearch
 

Surya Grahan 2025: 4 दिन बाद लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, धनु राशि वालों पर मंडराएगा संकट

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर को साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह ग्रहण रात 11 बजे से लेकर देर रात 03.23 बजे तक लगेगा. यह ग्रहण भरात में दृश्यमान नहीं होगा. लेकिन इसका असर 12 राशियों पर पड़ने वाला है. यह समय धनु राशि वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है.

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण धनु राशि वालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. (Photo: Ai Generated)
Surya Grahan 2025: साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर, रविवार को लगने वाला है. यह ग्रहण कन्या राशि में  रात 11 बजे से लेकर देर रात 03.23 बजे तक लगेगा. धार्मिक मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को शुभ-अशुभ घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ता है. कुछ राशियों को सकारात्मक बदलाव लेकर आता है, वहीं कुछ राशियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आगामी चंद्र ग्रहण से धनु राशि के जातकों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है.

धन हानि की संभावना

ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार, 21 सितंंबर का सूर्य ग्रहण धनु राशि के जातकों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. इस राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बड़े निर्णय लेने से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं. आपके खर्चे अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा. व्यापार में लिए गए गलत निर्णय बड़ा घाटा करवा सकते हैं. निवेश या किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले शुभचिंतकों की राय लें.

परिवार और मान-सम्मान पर असर

परिवारिक मामलों में तनाव की स्थिति बन सकती है. खासतौर से पिता या वरिष्ठ सदस्यों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है. समाज में भी मान-सम्मान को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आलोचनाएं होंगी. धैर्य और संयम बनाए रखें.

करियर और कार्यक्षेत्र में दबाव

इस सूर्य ग्रहण के कारण धनु राशि वालों को करियर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. रोजगार से जुड़ी समस्या हो सकती है. करियर में बड़ा झटका लग सकता है.

उपाय 

किसी भी बड़े काम या निवेश का फैसला सोच-समझकर करें. अनावश्यक खर्चों से बचें. परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें. धैर्य और संयम से काम लें. धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, दान और ध्यान करना लाभकारी माना जाता है.

