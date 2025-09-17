Surya Grahan 2025: मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण लाएगा अच्छे दिन, अगले कुछ महीने होगा लाभ

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान होगा. ये ग्रहण बुध की राशि कन्या और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में लगने जा रहा है. सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है जिसका प्रभाव सीधे सीधे देश-दुनिया और मानव जीवन पर भी पड़ता है. लेकिन, 21 सितंबर को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा जिसमें से आज हम आपको मेष राशि के बारे में बताएंगे. तो चलिए अब जानते हैं कि मेष राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव रहने वाला है.

करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ

ज्योतिर्विदों के मुताबिक, आगामी सूर्य ग्रहण आर्थिक और करियर दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. नौकरी में प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट का मौका मिल सकता है. करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी. व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफा कमाने वाला है- जहां अटका पैसा था, वहां से राहत मिलने के योग हैं. अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ग्रहण के बाद का समय आपके लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है.

शत्रुओं से मिलेगा छुटकारा

मेष राशि वालों को इस दौरान शत्रुओं से छुटकारा मिलने की संभावना है. विरोधी या शत्रु की ताकत कम होती नजर आएगी. जिन लोगों से मतभेद या तनाव चल रहा था, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. आप अपने काम में बिना किसी डर के आगे बढ़ पाएंगे.

उत्तम है ये समय

21 सितंबर को लगने वाला है सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए जीवन में खुशियों और अच्छा समय लेकर आने वाला है. जिंदगी में नए मौके सामने आएंगे. किसी काम की शुरुआत करने या बड़ा फैसला लेने के लिए यह समय अच्छा माना जा सकता है.

सूर्य ग्रहण की अवधि (Timings of 2025 Surya Grahan)

भारतीय समयानुसार, 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात 11 बजे से शुरू होगा और इसकी समाप्ति करीब 3 बजकर 26 मिनट पर होगी. हालांकि, यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा फिर भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर दिखेगा. क्योंकि, यह ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

