Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 29 नवंबर को शुक्र की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों पर होगी लक्ष्मी की कृपा

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 29 नवंबर को सुखों के प्रदाता शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है. इस दिन शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ देगा. इन राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और इन्हें करियर, कारोबार, संपत्ति आदि के मामले में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

सिंह राशि

शुक्र का अनुराधा नक्षत्र में गोचर आपको भाग्यवान बना सकता है. करियर में कोई ऊंचा पद या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. मान-सम्मान बढ़ेगा और संबंधों में सुधार आएगा. सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी. विदेश से जुड़े कार्य संपन्न होंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा.

तुला राशि

यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. रिश्तों में मिठास, सौहार्द बढ़ेगा. बिजनेस में नई पार्टनरशिप फायदेमंद साबित हो सकती है. व्यापार फलेगा-फूलेगा और निवेश से अच्छे लाभ मिलने के संकेत हैं. इस दौरान आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा. कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन नई संभावनाएं लेकर आएगा. लंबे समय से चल रहे अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे. आपके करियर को नई दिशा मिल सकती है. हायर एजुकेशन या ऊंचे पद पर काम करने का मौका मिल सकता है. अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और करियर में नए मौकों का मार्ग खुलेगा.

मीन राशि

ये नक्षत्र परिवर्तन आपको भावनात्मक सुख और आर्थिक वृद्धि दोनों प्रदान करेगा. धन और संपत्ति में बढ़ोतरी के कई योग बनेंगे. खर्चों में कमी आने से बैंक-बैलेंस बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में लाभ होगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे. क्रिएटिव फील्ड में तरक्की होगी.

