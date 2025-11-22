scorecardresearch
 

Feedback

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 29 नवंबर को शुक्र की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों पर होगी लक्ष्मी की कृपा

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 29 नवंबर को शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से तीन राशियों में धन लाभ के योग बनेंगे. ज्योतिष अनुसार, इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद तीन राशियों पर मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी और उन्हें करियर, व्यवसाय व संपत्ति से जुड़े लाभ होंगे.

Advertisement
X
शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करते ही तीन राशियों में बनेगा धन योग. (Photo: AI Generated)
शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करते ही तीन राशियों में बनेगा धन योग. (Photo: AI Generated)

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 29 नवंबर को सुखों के प्रदाता शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है. इस दिन शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ देगा. इन राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और इन्हें करियर, कारोबार, संपत्ति आदि के मामले में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

सिंह राशि
शुक्र का अनुराधा नक्षत्र में गोचर आपको भाग्यवान बना सकता है. करियर  में कोई ऊंचा पद या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. मान-सम्मान बढ़ेगा और संबंधों में सुधार आएगा. सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी. विदेश से जुड़े कार्य संपन्न होंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा.

तुला राशि
यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. रिश्तों में मिठास, सौहार्द बढ़ेगा. बिजनेस में नई पार्टनरशिप फायदेमंद साबित हो सकती है. व्यापार फलेगा-फूलेगा और निवेश से अच्छे लाभ मिलने के संकेत हैं. इस दौरान आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा. कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

guru vakri & shani margi 2025
30 साल बाद शनि-शुक्र की युति, 2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल 
Shukra nakshatra parivartan 2025
7 नवंबर को शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी 
tulsi vivah sanyog shukra-chandrama gochar 2025
तुलसी विवाह पर होगा शुक्र-चंद्रमा का गोचर, इन राशियों को होगा फायदा 
Shukra Gochar 2025 Malavya Rajyog
2 नवंबर को बनेगा शक्तिशाली मालव्य राजयोग, ये 3 राशियां होंगी मालामाल 
tulsi vivah shukra gochar sanyog 2025
तुलसी विवाह पर होगा शुक्र का गोचर, इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा 

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन नई संभावनाएं लेकर आएगा. लंबे समय से चल रहे अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे. आपके करियर को नई दिशा मिल सकती है. हायर एजुकेशन या ऊंचे पद पर काम करने का मौका मिल सकता है. अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और करियर में नए मौकों का मार्ग खुलेगा.

Advertisement

मीन राशि
ये नक्षत्र परिवर्तन आपको भावनात्मक सुख और आर्थिक वृद्धि दोनों प्रदान करेगा. धन और संपत्ति में बढ़ोतरी के कई योग बनेंगे. खर्चों में कमी आने से बैंक-बैलेंस बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में लाभ होगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिलेंगे. क्रिएटिव फील्ड में तरक्की होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement