Shukra Gochar 2025: 9 अक्टूबर को शुक्र का होगा गोचर, इन राशियों को रहना होगा सावधान

Shukra Gochar 2025: 9 अक्टूबर को शुक्र देवता कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का यह गोचर करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले होने जा रहा है. शुक्र कन्या राशि में करीब सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर प्रवेश करेंगे और इस राशि में ये 2 नवंबर 2025 तक बैठे रहेंगे. कन्या राशि शुक्र देवता की नीच राशि है. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का गोचर बहुत ही खास माना जाता है, जिसका प्रभाव से हर जातक को सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह प्रेम, सुख-सुविधा, भौतिक संपत्ति, विलासिता, धन-वैभव, और सौंदर्य का कारक माना जाता है. यह कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों का भी स्वामी है, और व्यक्ति को सांसारिक सुखों और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करवाता है. लेकिन कन्या राशि को शुक्र की नीच राशि माना जाता है, ऐसे में यहां इनका गोचर कई राशियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है. तो चलिए जानते हैं शुक्र के गोचर से किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है.

1. मेष

मेष राशि न के लिए शुक्र का यह गोचर सेहत और रिश्तों में उतार-चढ़ाव ला सकता है. दांपत्य जीवन में किसी बात पर नोक-झोंक हो सकती है, वहीं प्रेम संबंधों में भी तनाव बढ़ सकता है. कामकाज की जगह पर भी सहयोगियों से तालमेल बिगड़ने की आशंका है. आपको इस दौरान गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है.

2. धनु

धनु राशि के जातकों को इस गोचर से वित्तीय मामलों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और पैसों की बचत करना मुश्किल होगा. वैवाहिक जीवन में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. इस समय निवेश या बड़ी डील करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है.

3. मीन

मीन राशि वालों को इस दौरान रिश्तों में कड़वाहट और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

