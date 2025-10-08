scorecardresearch
 

Shukra Gochar 2025: धन-वैभव के मालिक शुक्र का राशि परिवर्तन कल, कुंभ सहित 3 राशियों के आएंगे अच्छे दिन

Shukra Gochar 2025: 9 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजकर 25 मिनट पर शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर करवा चौथ के त्योहार से एक दिन पहले होने जा रहा है. आइए जानते हैं कि यह गोचर किन राशियों को लाभ देगा

9 अक्टूबर को शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं. (Photo: AI Generated)
Shukra Gochar 2025: 9 अक्टूबर यानी कल धन और वैभव के कारक शुक्र सिंह से कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं. इस दिन शुक्र शाम करीब 4 बजकर 25 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. चूंकि 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. इसलिए इस शुक्र के इस राशि परिवर्तन को और भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. आइए जानते हैं कि शुक्र का यह गोचर किन राशियों को लाभ देने वाला है.

मिथुन राशि- शुक्र का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा. आर्थिक स्थिति सुधरेगी. कर्ज से मुक्ति पाएंगे. आय में वृद्धि से बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहने वाला है. आपकी अटकी हुई योजनाएं फिर से काम करने लगेंगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. व्यापार अचानक लाभ हो सकता है. मुनाफा बढ़ेगा. पुराना उधार वापस मिल सकता है.

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर लाभदायक होगा. आपकी मेहनत फल देगी. कई अधूरे पड़े काम पूरे होंगे. आय के नए स्रोत पैदा हो सकते हैं. उधार में दिया पैसा वापस मिलने की उम्मीद है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. सेहत में सुधार होगा. आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर ध्यान देंगे. निवेश या नए काम की योजना बना रहे  लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है.

कुंभ राशि- शुक्र का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अलग होगा. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल जाएंगे. धन का संचय सरलता से होगा. यह सही समय है जो लोग नई नौकरी या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. नया काम या व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है. यह समय है जो लोग नई नौकरी या उद्यम शुरू करना चाहते हैं. धन लाभ और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं.

शुक्र के उपाय
शुक्र का यह गोचर कुछ राशियों को लाभ देगा तो कुछ राशियों को संभलकर रहना पड़ सकता है. यदि इस गोचर से आपके जीवन में कोई समस्या आए तो "ऊं द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" मंत्र का जाप करें. शुक्रवार को व्रत रखें और सफेद रंग की चीजों का दान करें. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत उपासना जरूर करें. आपके लिए सफेद स्फटिक की माला धारण करना भी उत्तम हो सकता है.

