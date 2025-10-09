scorecardresearch
 

Shukra Gochar 2025: आज शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके बनाएंगे नीचभंग योग! इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Shukra Gochar 2025: 9 अक्टूबर यानी आज शुक्र के गोचर से कन्या राशि में नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा. इस नीचभंग राजयोग से कई राशियों की किस्मत पलट जाएगी. साथ ही, कई राशियों को आर्थिक लाभ जैसे योग भी बनेंगे.

शुक्र ग्रह का गोचर 3 राशियों के लिए शुभ रहेगा. (Photo: AI Generated)
Shukra Gochar 2025: 9 अक्टूबर यानी आज शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं. वैदिक ज्योतिष में शुक्र का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर मानव जीवन के सुख, वैभव और आर्थिक स्थितियों पर पड़ता है. इस बार शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करते हुए नीचभंग योग का निर्माण करेंगे. दरअसल, नीचभंग योग तब बनता है जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में प्रवेश करके दोबारा शुभ फल देने की स्थिति में आ जाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह सुख-समृद्धि, वैभव, प्रेम, धन-संपत्ति, सौंदर्य और कला का कारक होता है. यह भौतिक सुखों और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां लेकर आता है. ऐसे में शुक्र का यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ फल लेकर आएगा. आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत इस गोचर से चमक सकती है.

1. कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा. लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. नौकरी और व्यवसाय में किसी नई डील या सहयोग से लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी. दोस्तों या परिवार के बीच सम्मान और समर्थन मिलेगा.

2. धनु

शुक्र का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति और निवेश योजनाओं पर विशेष रूप से सकारात्मक रहेगा. जो लोग लंबे समय से किसी अच्छी डील का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें सफलता मिलने की संभावना है. करियर में स्थिरता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. साथ ही, प्रेम और साझेदारी के मामलों में नए अवसर सामने आएंगे.

3. कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा. धन लाभ और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपके विचारों को लोग गंभीरता से लेंगे.

क्या होता है नीचभंग राजयोग?

नीचभंग राजयोग तब बनता है जब कोई ग्रह अपनी कुंडली में नीच स्थिति से निकलकर शुभ अवस्था में आ जाता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को धन, यश, पद, सफलता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है. कहा जाता है कि यह योग जीवन में अचानक तरक्की और सौभाग्य लाता है.

---- समाप्त ----
