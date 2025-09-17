scorecardresearch
 

Shardiya Navratri 2025: नवरात्र में घर पर लगाएं ये शुभ पौधे, धन-धान्य में होगी वृद्धि

Shardiya Navratri 2025: इस साल शारदीय नवरात्र की शुरूआत 22 सितंबर से हो रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन काल में घर पर कुछ शुभ पौधे लगाना अत्यंत शुभ माना गया है.

नवरात्र में घर पर इन पौधों को लगाना बेहद शुभ माना जाता है. (Pixabay)
Shardiya Navratri 2025: सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है. सालभर में चार नवरात्र मनाए जाते हैं- दो गुप्त नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र. इनमें शारदीय नवरात्र सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलने वाले ये नौ दिन पूरी तरह माता रानी को समर्पित होते हैं. इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होंगे.
 
मान्यता है कि भक्त अगर पूरे श्रद्धा भाव से व्रत, जप-तप और देवी की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं. धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से नवरात्र का समय अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है. माना जाता है कि अगर नवरात्र के नौ दिनों के दौरान घर के आंगन या आसपास में कुछ विशेष पौधे लगाए जाएं तो मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में धन, और समृद्धि का वास होता है. आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में जिन्हें नवरात्र में लगाना शुभ माना गया है.

तुलसी का पौधा

तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है. धार्मिक मान्यता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है. नवरात्र के पावन अवसर पर घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है. इससे माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है. माना जाता है कि तुलसी लगाने से घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है और परिवार में धन-दौलत की वृद्धि होती है.

शंखपुष्पी का पौधा

नवरात्र के दिनों में शंखपुष्पी का पौधा लगाना अत्यंत फलदायी माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शंखपुष्पी का पौधा घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है. इसे लगाने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और मानसिक शांति बनी रहती है. मान्यता है कि इस पौधे को लगाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है.

केले का पौधा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है. नवरात्र में अगर घर के आंगन या आसपास केले का पौधा लगाया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. इसे लगाने से श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है. ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है.

हरश्रृंगार का पौधा

हरश्रंगार जिसे पारिजात भी कहा जाता है, अपने सुंदर फूलों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, नवरात्र के दौरान हरश्रंगार का पौधा लगाना फलदायी होता है. मान्यता है कि इस पौधे को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

---- समाप्त ----
