Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र के दौरान करें लौंग के ये उपाय, मालामाल कर देंगी मां लक्ष्मी

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र का समय बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी माना जाता है. इस दौरान किए गए उपाय ज्यादा शुभ फल देते हैं. इस पर्व के दौरान अपनाए गए उपाय न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति लाते हैं, बल्कि जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने में भी मददगार होते हैं.

अगर आप इस नवरात्र के दौरान लौंग से जुड़े उपाय अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक तंगी, पैसों की कमी या वित्तीय अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. यह उपाय राहु-केतु दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में भी बहुत असरदार माने जाते हैं. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में.

आर्थिक समृद्धि के लिए

यदि आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि और धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो नवरात्र के दौरान लौंग से जुड़ा यह विशेष उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है. इसके लिए एक साफ और चमकदार पीले रंग के कपड़े में एक लौंग, 5 सुपारी और 5 इलायची रखें. इसके बाद कपड़े की पोटली बना लें. अब इस पोटली को नवरात्र के नौ दिनों तक माता के समक्ष रखें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें. नवरात्र समाप्त होने के बाद, इस पोटली को किसी सुरक्षित स्थान पर, जैसे तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान में रख दें. यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है.

घर के दोष दूर करने के लिए

घर में नकारात्मक ऊर्जा या दोष के कारण कई बार तनाव, अशांति और परेशानियां बढ़ जाती हैं. ऐसे में नवरात्र का समय इस समस्या को दूर करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस उपाय के लिए नवरात्र के नौ दिनों तक प्रतिदिन जलते हुए कपूर पर एक लौंग रखें. उसे घर के प्रत्येक कमरे में घुमाएं. घर के सभी कोनों और मुख्य स्थानों पर कपूर और लौंग की खुशबू फैलने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. यह उपाय न केवल घर के दोषों को दूर करने में मदद करता है, बल्कि घर के वातावरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखता है.

धन की तंगी दूर करने के लिए

नवरात्र का समय अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दौरान किए गए उपायों का असर जीवन में जल्दी और प्रभावशाली रूप से दिखाई देता है. यदि आप अपने जीवन में धन की तंगी दूर करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह सरल उपाय अपनाया जा सकता है. इस उपाय के लिए नवरात्र के दौरान दो लौंग लें और उन्हें तिजोरी या पैसों रखने वाले स्थान में सुरक्षित रूप से रख दें. ऐसा करने से न केवल धन की कमी दूर होती है, बल्कि धन का निरंतर आगमन भी बना रहता है.

राहु-केतु दोष से मुक्ति के लिए लौंग दान

राहु और केतु के दोष से जीवन में कई बार अनचाही परेशानियां, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है. इससे छुटकारा पाने के लिए नवरात्र के समय किसी मंदिर में जाएं, और माता को दो लौंग अर्पित करें. लौंग अर्पित करने के बाद मंदिर में इसका दान भी करें.

वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए

नवरात्र की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें. साथ ही, माता महागौरी को गुलाब के फूल और लौंग अर्पित कर उनकी पूजा करें. इससे शादी में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं.

