scorecardresearch
 

Feedback

Sharad Purnima 2025: 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा, इस एक गलती से रुष्ट हो सकती हैं मां लक्ष्मी, बढ़ेगी कंगाली

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस दिन घर में कुछ गलतियां करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और आर्थिक मोर्चे पर व्यक्ति कंगाल हो सकता है.

Advertisement
X
शरद पूर्णिमा के दिन घर में भूलकर भी 4 गलतियां न करें. (Photo: AI Generated)
शरद पूर्णिमा के दिन घर में भूलकर भी 4 गलतियां न करें. (Photo: AI Generated)

Sharad Purnima 2025: इस साल शरद पूर्णिमा का त्योहार 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण रहता है और मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं. ज्योतिषविद ऐसा मानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए. इस दिन एक छोटी सी गलती आपको आर्थिक मोर्चे पर कंगाल बना सकती है. आइए जानते हैं कि ये गलतियां कौन सी हैं.

1. दूध, चीनी और चावल का उधार
शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखकर खाने की परंपरा है. कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है. इसलिए इसकी छाया में रखी खीर खाने से इंसान का भाग्योदय होता है. खीर दूध, चीनी और चावल से मिलकर बनती है और ज्योतिष में इन तीनों चीजों को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए इसकी सामग्री को किसी से उधार नहीं लेना चाहिए. इन्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदकर ही खीर बनाएं और मां लक्ष्मी को भोग लगाएं.

2. भोजन का अपमान
इंसान के घर में अन्न-धन का अंबार लगाने वाली मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी जब तक कृपा बरसाती हैं, तब तक आदमी का जीवन खुशियों से भरा रहता है. लेकिन एक बार देवी नाराज हुईं तो दुख-कष्ट पीछा नहीं छोड़ते हैं. कहते हैं कि अन्न का अपमान करने से मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज होती हैं. शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी घर में यह गलती न करें.

सम्बंधित ख़बरें

Weekly Rashifal October 2025
शरद पूर्णिमा के साथ नया सप्ताह होगा शुरू, कुंभ सहित 3 राशियों पर बरसेगा पैसा 
शरद पूर्णिमा की रात करें ये उपाय
शरद पूर्णिमा के दिन करें ये 6 काम, धन-दौलत का अंबार लगा देंगी मां लक्ष्मी 
इस साल शरद पूर्णिमा सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को मनाई जाएगी
शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर आती हैं मां लक्ष्मी, मुख्य द्वार पर करें ये एक काम 
Sharad Purnima 2025
शरद पूर्णिमा पर लाभ-उन्नति मुहूर्त, इस शुभ घड़ी में चांद की रोशनी में रखें खीर 
Sharad Purnima 2025
कब है शरद पूर्णिमा? जानें सही तिथि, पूजन विधि और मुहूर्त  
Advertisement

3. सूर्यास्त के बाद धन का लेन-देन
ज्योतिषविद कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाम को सूर्यास्त के समय पैसों का लेन-देन करने की भूल न करें. इस एक गलती से भी मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं. सूर्यास्त के बाद न तो किसी से पैसा उधार लें और न ही किसी को पैसा दें. यदि इस दिन धन का लेन-देन करना आवश्यक है तो इस काम को शाम होने से पहले ही निपटा लें

4. मुख्य द्वार पर गंदगी
मां लक्ष्मी को साफ-सफाई अत्यंत प्रिय है. इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन घर में बिल्कुल गंदगी न करें. खासतौर से मुख्य द्वार और उत्तर दिशा में तो साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखें. अन्यथा मां लक्ष्मी घर में वास नहीं करेंगी. एक बात का और ख्याल रखें कि इस दिन शाम होने के बाद घर में झाड़ू न लगाएं. घर की साफ-सफाई से जुड़े कार्य दोपहर तक निपटा लें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement