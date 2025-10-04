scorecardresearch
 

Feedback

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर आती हैं मां लक्ष्मी, मुख्य द्वार पर जरूर करें ये एक काम

इस साल शरद पूर्णिमा सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को मनाई जाएगी. हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व है. मान्यता है कि मां लक्ष्मी इस दिन धरती पर आती हैं, जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व और इस रात खीर रखने की परंपरा क्या है.

Advertisement
X
इस साल शरद पूर्णिमा सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को मनाई जाएगी (Photo: AI Generated)
इस साल शरद पूर्णिमा सोमवार, 6 अक्टूबर, 2025 को मनाई जाएगी (Photo: AI Generated)

Sharad Purnima 2025: 2 दिन बाद यानी 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस रात चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है. शरद पूर्णिमा के व्रत की भी विशेष महिमा बताई गई है. कहते हैं कि इसी दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था. ऐसा विश्वास है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

नारद पुराण के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं. इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है. कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी अपने श्रद्धालुओं को धन, वैभव, यश और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर देवी का स्वागत करना चाहिए.

शरद पूर्णिमा की रात होती है बेहद खास

सम्बंधित ख़बरें

शरद पूर्णिमा की रात करें ये उपाय
शरद पूर्णिमा के दिन करें ये 6 काम, धन-दौलत का अंबार लगा देंगी मां लक्ष्मी 
Sharad Purnima 2025
शरद पूर्णिमा पर लाभ-उन्नति मुहूर्त, इस शुभ घड़ी में चांद की रोशनी में रखें खीर 
Sharad Purnima 2025
कब है शरद पूर्णिमा? जानें सही तिथि, पूजन विधि और मुहूर्त  
October Vrat & Tyohar 2025
कब है दिवाली, दशहरा, धनतेरस? देखें अक्टूबर में आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट 
माघ पूर्णिमा 2025
कब है शरद पूर्णिमा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि 

शास्त्रों के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात ही भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों संग अद्भुत महारास का आयोजन किया था. कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग नृत्य करने के लिए अनेक रूप प्रकट किए थे. यह दिव्य रासलीला केवल नृत्य नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का अद्वितीय प्रतीक भी मानी जाती है.

मां लक्ष्मी का अवतरण

Advertisement

शरद पूर्णिमा की रात ही समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं. यही कारण है कि शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी पूजन के लिए बेहद खास माना जाता है. कई जगहों पर इस दिन कुंवारी कन्याएं सूर्य और चंद्र देव की पूजा करती हैं. और उनसे आशीर्वाद लेती हैं.

क्यों खुले आसमान के नीचे रखी जाती है खीर?
शरद पूर्णिमा के दिन आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है. कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है. इस खीर को खाने से अच्छी सेहत का वरदान और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है. इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की छाया में खीर रखते हैं और फिर उसे अगले दिन सुबह खाते हैं. कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में रखी खीर खाने से इंसान का भाग्योदय होता है और परिवार को रोग-बीमारियों से मुक्ति मिलती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement