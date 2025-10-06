scorecardresearch
 

Feedback

Sharad Purnima 2025: आ गई शरद पूर्णिमा, 6 अक्टूबर से जल तत्व की ये 3 राशियां होंगी धनवान

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है और इस दिन वृद्धि योग भी रहेगा. साथ ही, चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग जल तत्व की तीन राशियों को विशेष लाभ देगा.

Advertisement
X
शरद पूर्णिमा तीन राशियों के जल्द लाने वाली है अच्छे दिन (Photo: AI Generated)
शरद पूर्णिमा तीन राशियों के जल्द लाने वाली है अच्छे दिन (Photo: AI Generated)

Sharad Purnima 2025: आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है. इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं. शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर यानी आज मनाई जाएगी. इस दिन वृद्धि योग भी रहने वाला है. शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल तत्व का प्रधान भी माना जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन इसका मीन राशि में होना तीन राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है.

कर्क राशि- आपके कार्य-व्यापार के लिहाज से इस घड़ी को बहुत शुभ माना जा रहा है. नौकरी में प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिल सकता है. आय में वृद्धि के योग बनते दिख रहे हैं. दांपत्य जीवन के लिहाज से भी यह समय आपके लिए उत्तम होगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास आएगी. जो लोग शादी के लिए जीवनसाथी की तलाश कर रहे थे, उन्हें भी खुशखबरी मिल सकती है.

वृश्चिक राशि- आपके जीवन में बहुत जल्द सुख-संपन्नता का संचार हो सकता है. आपकी राशि के पांचवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी शुभ संकेत दे रही है. पढ़ाई-लिखाई करने वाले लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को सफलता मिल सकती है. धनधान्य के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. आय में वृद्धि होगी और धन की सरलता से बचत होगी.

सम्बंधित ख़बरें

जानिए शरद पूर्णिमा का महत्व
श्रीकृष्ण का महारास और मां लक्ष्मी का आगमन, जानें शरद पूर्णिमा का महत्व  
शरद पूर्णिमा पर होती है चंद्रमा की पूजा
शरद पूर्णिमा की रात क्यों की जाती है चंद्रमा की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और विधि  
sharad purnima 2025
शरद पूर्णिमा है आज, जानें किस मुहूर्त में रखें चांद की रोशनी में खीर 
Sharad Purnima 2025
शरद पूर्णिमा पर करें तुलसी से जुड़े ये उपाय, मां लक्ष्मी बना देंगी धनवान 
sharad purnima 2025
कल है शरद पूर्णिमा, इन 3 राशियों के लोग बनेंगे मालामाल 
Advertisement

मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का अवसर बहुत शुभ रहने वाला है. आपको किसी बड़ी चिंता से मुक्ति प्राप्त हो सकती है. आत्मविश्वास भरपूर रहेगा. करियर में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. माता-पिता के सहयोग से आपका कोई बड़ा और महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. आपको मनचाहे पेशे में जाने का मौका भी मिल सकता है.

इस मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखें खीर
शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने का विशेष महत्व बताया गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 6 अक्टूबर को रात 10 बजकर 37 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 09 मिनट तक लाभ-उन्नति मुहूर्त रहेगा. यह शुभ घड़ी चौघड़िया मुहूर्त के दौरान आएगी. इसी शुभ घड़ी में खीर चंद्रमा की रोशनी में रखना उत्तम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement