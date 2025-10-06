Sharad Purnima 2025: आ गई शरद पूर्णिमा, 6 अक्टूबर से जल तत्व की ये 3 राशियां होंगी धनवान

Sharad Purnima 2025 : आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है. इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं. शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर यानी आज मनाई जाएगी. इस दिन वृद्धि योग भी रहने वाला है. शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल तत्व का प्रधान भी माना जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन इसका मीन राशि में होना तीन राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है.

कर्क राशि- आपके कार्य-व्यापार के लिहाज से इस घड़ी को बहुत शुभ माना जा रहा है. नौकरी में प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिल सकता है. आय में वृद्धि के योग बनते दिख रहे हैं. दांपत्य जीवन के लिहाज से भी यह समय आपके लिए उत्तम होगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास आएगी. जो लोग शादी के लिए जीवनसाथी की तलाश कर रहे थे, उन्हें भी खुशखबरी मिल सकती है.

वृश्चिक राशि- आपके जीवन में बहुत जल्द सुख-संपन्नता का संचार हो सकता है. आपकी राशि के पांचवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी शुभ संकेत दे रही है. पढ़ाई-लिखाई करने वाले लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को सफलता मिल सकती है. धनधान्य के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. आय में वृद्धि होगी और धन की सरलता से बचत होगी.

मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए शरद पूर्णिमा का अवसर बहुत शुभ रहने वाला है. आपको किसी बड़ी चिंता से मुक्ति प्राप्त हो सकती है. आत्मविश्वास भरपूर रहेगा. करियर में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. माता-पिता के सहयोग से आपका कोई बड़ा और महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. आपको मनचाहे पेशे में जाने का मौका भी मिल सकता है.

इस मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखें खीर

शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने का विशेष महत्व बताया गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 6 अक्टूबर को रात 10 बजकर 37 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 09 मिनट तक लाभ-उन्नति मुहूर्त रहेगा. यह शुभ घड़ी चौघड़िया मुहूर्त के दौरान आएगी. इसी शुभ घड़ी में खीर चंद्रमा की रोशनी में रखना उत्तम माना जा रहा है.

