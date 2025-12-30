Shani Ki Dhaiya: 2026 में इन 2 राशियों पर रहेगी शनि की ढैय्या, अनियंत्रित खर्चे बिगाड़ सकते हैं बजट

नए साल 2026 में शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा. अभी शनि मीन राशि में हैं और 2026 में भी पूरे साल इसी राशि में रहेंगे. शनि सिर्फ जुलाई 2026 में वक्री होंगे और फिर दिसंबर 2026 में मार्गी हो जाएंगे. इसलिए 2026 में भी सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव जारी रहेगा. ज्योतिषविदों की मानें तो शनि की ढैय्या का प्रभाव इन राशियों में खर्च, निवेश बढ़ाएगा. धन की स्थिति को अनियंत्रित कर सकता है. सेहत के मामले में भी लोगों को विशेष ख्याल रखना होगा.

सिंह राशि पर कितना प्रभाव?

खर्चों में बढ़ोतरी

शनि की ढैय्या के चलते सिंह राशि वालों के अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. आर्थिक संतुलन बिगड़ने की स्थिति बन सकती है. निवेश और खर्च को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी. कमाई औसत रहने से बचत कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा.

सेहत पर असर

शनि की ढैय्या का प्रभाव आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे सकता है. भय, चिंता बढ़ सकती है. निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है. आत्मबल में कमी महसूस होगी. साथ ही थकावट, कमजोरी या पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं.

यात्रा में सावधानी

नए वर्ष 2026 में सिंह राशि वालों को यात्राएं सावधानी से करनी होंगी. छोटी या लंबी यात्रा में लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और दूसरों का वाहन उपयोग करने से बचें.

धनु राशि पर कितना प्रभाव?

उधार और खर्च का दबाव

गैर-जरूरी खर्चे धनु राशि के जातकों का भी बजट बिगाड़ सकते हैं. बिना सोचे-समझे या जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान पहुंचा सकता है. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सावधानी जरूरी होगी. कोर्ट-कचहरी या संपत्ति के मामलों में आपको झटका लग सकता है.

स्वास्थ्य में अस्थिरता

2026 स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहने का संकेत देता है. मानसिक और शारीरिक कमजोरी बढ़ सकती है. तनाव के कारण नींद और दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान देना आवश्यक होगा.

रिश्तों में तनाव

ढैय्या के प्रभाव से धनु राशि वालों के रिश्तों में दूरिया आ सकती है. दोस्तों और रिश्तेदारों से मतभेद बढ़ सकते हैं. ससुराल पक्ष से संवाद में रुकावट संभव है. शादीशुदा जीवन की खुशियों पर भी इसका असर पड़ सकता है. संतान से जुड़ी चिंताएं मन को परेशान कर सकती हैं. कोई करीबी व्यक्ति आपकी मजबूरी का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है.

