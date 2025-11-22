scorecardresearch
 

Feedback

Shani Budh Margi 2025: नवंबर में शनि-बुध मार्गी, 3 महीने रईसों की तरह रहेंगे इन 3 राशियों के लोग

Shani Budh Margi 2025: 28 नवंबर को शनि और 29 नवंबर को बुध की चाल सीधी होने वाली है. इसके बाद बुध 26 फरवरी तो शनि 26 जुलाई तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि-बुध का मार्गी होना तीन राशियों को आर्थिक मोर्चे पर लाभ देने वाला है.

Advertisement
X
नवंबर के आखिर में 2 बड़े ग्रहों का एकसाथ वक्री होना कई राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है. (Photo: Pixabay)
नवंबर के आखिर में 2 बड़े ग्रहों का एकसाथ वक्री होना कई राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है. (Photo: Pixabay)

Shani Budh Margi 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध और न्याय देव शनि नवंबर के आखिरी सप्ताह में एकसाथ मार्गी होने जा रहे हैं. 28 नवंबर को कर्मों के फलदाता शनि मार्गी होंगे. इसके अगले ही दिन यानी 29 नवंबर बुध की चाल सीधी हो जाएगी. बुध 26 फरवरी तो शनि 26 जुलाई तक सीधी चाल चलेंगे. ज्योतिषविदों की मानें तो दो बड़े ग्रहों का एकसाथ वक्री होना कई राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है. यह परिवर्तन खासतौर से व्यापारिक मामलों में लोगों को लाभ दे सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
बुध और शनि का एकसाथ मार्गी होना वृषभ राशि के जातकों को व्यापारिक मोर्चे पर लाभ दे सकता है. लागत में कमी आएगी और मुनाफा लगभग डबल हो सकता है. आपको व्यापार के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है. विदेश से आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं. जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान आपकी हर रणनीति कामयाब होगी.

कन्या राशि
कन्या राशि के व्यापारियों को भी मार्गी बुध और शनि लाभ देने वाले हैं. आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा. बेवजह के खर्चों में कटौती आने से मुनाफा बढ़ेगा. जो लोग अपने व्यापार का प्रचार-प्रसार करने के बारे में सोच रहे थे या फिर जो जातक नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान आपके द्वारा किया गया निवेश आपको लंबे समय तक लाभ देने वाला होगा. किसी दोस्त या रिश्तेदार का बिजनेस आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

kendra trikona rajyog 2025
आज शनि बनाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन 5 राशियों को हो सकता है धनलाभ 
Rahu Nakshatra Parivartan 2025
राहु का नक्षत्र परिवर्तन कल, कुंभ सहित इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन 
11023shani margi 2025
शनि मार्गी, राहुकाल, भद्रा, पंचक... 28 नवंबर को इन 3 राशियों पर रहेगी मुसीबत 
shani margi 2025
28 नवंबर को शनि चलेंगे मार्गी चाल, इन राशियों की पलटेगी किस्मत 
Margashirsha Amavasya 2025
अमावस्या पर आज रात जरूर करें ये एक काम, घर में खुशियों का लगेगा अंबार 
Advertisement

धनु राशि
धनु राशि के जातक भी व्यापारिक मोर्चे पर लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे. व्यापारी वर्ग के जातकों को किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. आपको पैतृक संपत्ति या व्यापार में हिस्सेदारी का बड़ा अंश भी मिल सकता है. जिन लोगों को दुकान, व्यापार डूबने की चिंता सता रही थी, उनके कारोबार में तेजी आने के योग बनते दिख रहे हैं. मुनाफा बढ़ने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement