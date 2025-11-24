Shani Budh Margi 2025: शनि-बुध 30 साल बाद एकसाथ मार्गी! नए साल में ये 3 राशि वाले होंगे अमीर

Shani Budh Margi 2025: नवंबर के आखिर में दो बड़े ग्रह एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनाने वाले हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, 28 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होने वाले हैं. इसके अगले दिन यानी 29 नवंबर को न्याय देव शनि मीन राशि में मार्गी होंगे. यह दोनों ही ग्रह क्रमश: 26 फरवरी और 26 जुलाई तक मार्गी रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रहों शनि-बुध का यह दुर्लभ संयोग करीब 30 साल बाद बन रहा है. शनि और बुध की चाल एकसाथ सीधी होना तीन राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है.

वृषभ राशि

बुध और शनि के एकसाथ मार्गी होने से वृषभ राशि वालों को व्यापार के क्षेत्र में आकस्मिक लाभ होगा. आपके निवेश और खर्चों में गिरावट आने के बावजूद आप धन अर्जित करने में सफल रहेंगे. किसी बड़ी व्यापारिक डील के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. विदेश से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे. जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी परिस्थितियां अनुकूल मिलेंगी. इस समय आपकी बनाई गई हर योजना सकारात्मक परिणाम देगी. यदि घर में लंबे समय से किसी शख्स की तबियत खराब थी, उनकी सेहत में भी सुधार होगा.

कन्या राशि

मार्गी शनि और बुध आपके धनधान्य में वृद्धि करेगा. आपकी आर्थिक स्थिति संवरेगी और अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी. जो लोग अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे या कोई नया स्टार्टअप शुरू करने पर विचार कर रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है. इस अवधि में किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. अपने कार्य-व्यापार का प्रचार-प्रसार करने में आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार का भी सहयोग मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि के लोग भी व्यापारिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ अर्जित करेंगे. आपको किसी पुराने निवेश से फायदा हासिल हो सकता है. पैतृक संपत्ति या व्यापार में हिस्सेदारी का बड़ा लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. जो लोग अपने व्यवसाय के डूबने की चिंता में थे या जिनका कारोबार धीरे-धीरे ठप हो रहा था, उसमें जल्द ही गति आने वाली है. आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप पूरी ऊर्जा से अपने व्यावसायिक प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

