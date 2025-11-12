scorecardresearch
 

Shani Budh Margi 2025: शनि-बुध एकसाथ मार्गी! साल के आखिर में इन 4 राशियों पर आ सकती है आफत

Shani Budh Margi 2025: 28 नवंबर को शनि और 30 नवंबर को बुध मार्गी होने वाले हैं. यह बदलाव कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, जबकि कुछ राशियों को कठिनाइयां और बाधाएं लेकर आ सकता है. इसका प्रभाव राशियों के कर्म और अवसरों पर निर्भर करेगा.

शनि-बुध मार्गी होकर इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे मुश्किल. (Photo: AI Generated)
Shani Budh Margi 2025: 28 नवंबर को न्याय देव शनि और 30 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध मार्गी होने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र में किसी ग्रह का मार्गी होना उसकी सीधी चाल शुरू होने से है. ज्योतिष गणना के अनुसार, मार्गी शनि और बुध कुछ राशियों के लिए लाभकारी तो कुछ राशियों को अशुभ परिणाम दे सकते हैं. आइए जानते हैं कि शनि और बुध का मार्गी होना साल के अंत में किन राशियों के लिए आफत बन सकता है.

वृषभ राशि
शनि और बुध की सीधा चाल शुरू होते हैं आपको आर्थिक मोर्चे पर झटका लग सकता है. आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट पर बनती दिख रही बात बिगड़ सकती है. कार्यस्थल से लेकर घर तक तनाव महसूस करेंगे. आपको 26 फरवरी 2026 तक सावधान रहना होगा. इस दिन  बुध की वक्री चाल शुरू होते ही आपको थोड़ी राहत मिलेगी. लेकिन तब तक बहुत अलर्ट रहना होगा.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को भी बहुत सावधानी बरतनी होगी. लंबी यात्रा करना जोखिमभरा साबित हो सकता है. इस दौरान कोई बड़ा जोखिम उठाने की भूल न करें. रोजगार आदि में समस्याएं आ सकती हैं. व्यापार में मुनाफा कम होने से मन चिंतित रहेगा. कोई बड़ा निवेश या नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. दांपत्य जीवन में खटास पड़ सकती है. प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं.

धनु राशि
शनि-बुध का मार्गी होना धनु राशि के जातकों के लिए भी अच्छा नहीं माना जा रहा है. साल के आखिर में आपको धन अर्जित करने में समस्याएं होंगी. खर्चे बढ़ेंगे और आय में कमी आ सकती है. यानी धन का संचय करना बहुत मुश्किल होगा. सफलता के लिए अत्यधिक प्रयास करने होंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों से संबंध सुधारने पर ध्यान दें. दूसरों के साथ वाद-विवाद में बिल्कुल न पड़ें.

मकर राशि
आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. जीवन में अचानक धन की कमी महसूस होगी. रुका हुआ या कर्ज दिया हुआ धन मिलने में मुश्किल होगी. वाणी-व्यवहार में चिड़चिड़ापन आपको तरक्की से दूर ले जाएगा.अपनों से दूरी बन सकती है.  शत्रु-षडयंत्रकारी सक्रियहो सकते हैं. वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करेंगे. घर-परिवार में क्लेश और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है.

