Shani Budh Margi 2025: 2 दिन में 2 बड़े ग्रह मार्गी, शनि-बुध इन 3 राशियों को बना सकते हैं धनवान

Shani Budh Margi 2025: इस साल 13 जुलाई को शनि देव वक्री हुए थे और आज 28 नवंबर को शनि देव मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं. शनि 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. ध्यान देने वाली बात ये है कि 29 नवंबर को बुध की सीधी चाल भी शुरू हो जाएगी. ज्योतिषिवद दो दिन में दो बड़े ग्रहों का मार्गी होने कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं. आइए जानते हैं कि मार्गी शनि और बुध किन राशियों की किस्मत चमका सकते हैं.

और पढ़ें

कर्क राशि

ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि और बुध के मार्गी होते ही कर्क राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आप पॉजीटिव सोच के साथ जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वो निसंदेह पूरा होगा. इस दौरान आपको दोस्तों और रिश्तेदारों का भी पूरा साथ मिलेगा. आपको जो कार्य लंबे समय से रुके पड़े थे, उनमें गति आ सकती है. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर भरपूर लाभ मिलेगा. आप आय में वृद्धि के लिए जिस मौके को भुनाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है. व्यापार में जो मंदी आपकी चिंता का कारण बनी हुई थी, उसके दूर होने का समय अब आ गया है. यदि आप जमीन, घर या फ्लैट में निवेश करने के बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है.

Advertisement

वृश्चिक राशि

कोई नया वाहन, घर या जमीन खरीदने का योग बन रहा है. जो लोग नौकरी छोड़कर अपना व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, उनका सपना साकार हो सकता है. नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है. शनि और बुध की मार्गी चाल आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है. इस दौरान आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक रहेगी. वाद-विवाद से दूर रहेंगे. शत्रुओं से एक कदम आगे रहेंगे. दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और ठगी का शिकार नहीं होंगे.



---- समाप्त ----