Sarva Pitru Amavasya: सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया, जानें कैसे होगा पितरों का श्राद्ध

इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025, रविवार की रात को लगने जा रहा है. यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है. इस बार यह संयोग और भी विशेष है, क्योंकि इस बार ये सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है. सर्वपितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है. लेकिन इस बार इस दिन सूर्य ग्रहण लगने के कारण कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध कब और कैसे होगा.

सूर्य ग्रहण का समय (Surya Grahan Timings)

भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और इसका समापन अगले दिन, यानी 22 सितंबर की भोर में 3 बजकर 23 मिनट पर होगा. इसी दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है, जिससे यह तिथि और भी विशेष बन जाती है. इस ग्रहण का चरम काल रात 1 बजकर 11 मिनट पर होगा.



सर्वपितृ अमावस्या की तिथि (Sarva Pitru Amavasya Time)

आश्विन अमावस्या की शुरुआत 21 सितंबर को देर रात 12 बजकर 16 मिनट पर होगी और इसका समापन 22 सितंबर को देर रात 01 बजकर 23 मिनट पर होगा. ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा.



सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण का समय (Sarva Pitru Amavasya Tarpan Samay)



द्रिक पंचांग के अनुसार, सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण के लिए कुतुप मूहूर्त दिन में 11 बजकर 50 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक है. वहीं, रौहिण मूहूर्त दोपहर 12 बजकर 38 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 27 मिनट तक है. इसके अलावा अपराह्न बेला में श्राद्ध और तर्पण के लिए समय दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से लेकर 03 बजकर 53 मिनट तक है. सूर्य ग्रहण के कारण पितरों का श्राद्ध बाधित नहीं होगा.

सूर्य ग्रहण और सूतक काल का महत्व (Surya Grahan Sutak Kaal)

ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. सूतक को अशुभ समय माना जाता है, जिसमें शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व से ही इसका सूतक काल शुरू माना जाता है. लेकिन यह अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इसके सूतक काल का पालन भी भारत में नहीं होगा.

