28 करोड़ कैश, 70 किलो से ज्यादा चांदी... सांवलिया सेठ मंदिर में आया इतना चढ़ावा

राजस्थान के चितौड़गढ़ जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में हर बार की तरह इस बार भी भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है. इस बार दान पेटी से नौ राउंड में काउंटिंग की गई, जिसमें कुल 28 करोड़ 62 लाख 12 हजार 206 रुपए की राशि निकली. पहले राउंड की काउंटिंग में ठाकुरजी के भंडार से 08 करोड़ 90 लाख रुपए निकले. वहीं दूसरे राउंड की काउंटिंग में 04 करोड़ 60 लाख, तीसरे राउंड में 03 करोड़ 86 लाख 50 हजार, चौथे राउंड में 02 करोड़ 50 लाख और पांचवें राउंड में 02 करोड़ 10 लाख रुपए निकले. इसके बाद जलझुलनी एकादशी मेले को देखते हुए तीन दिनों के लिए काउंटिंग बंद कर दी गई.

फिर छठे राउंड की काउंटिंग में 84 लाख, सातवें राउंड में 42 लाख, आठवें राउंड में 17 लाख 50 हजार, नौवें और अंतिम राउंड की काउंटिंग में 22 लाख 12 हजार 206 रुपए के साथ ही मानी ऑर्डर से 4 लाख रुपए मिले. सभी चरणों की गणना में ठाकुरजी के भंडार से इस महीने कुल 28 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई.

नकद के साथ सोना-चांदी भी शामिल

मंगलवार को काउंटिंग के बाद इस महीने की गणना का समापन हुआ. साथ ही, भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से 1 किलो 270 ग्राम सोना और 70 किलो चांदी भी मिली. श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद और मनी ऑर्डर के रूप में 4 करोड़ 75 लाख 33 हजार 304 रुपए, 565 ग्राम 590 मिलीग्राम सोना, 73 किलो 780 ग्राम चांदी भी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई.

Advertisement

आपको बताते चले कि चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में मेवाड़ का प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ का मंदिर है. इस मंदिर से देशभर के भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है. यहां प्रतिवर्ष अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी के दिन दान पेटी खोली जाती है. दान पेटी में लाखों-करोड़ों का चढ़ावा आता है.

रिपोर्ट: पीयूष मुंडारा

---- समाप्त ----